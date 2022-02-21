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Camdaki Kız 32. yeni bölüm fragmanında aşk sürprizi! Nalan ve Hayri arasında neler olacak?

21.02.2022 02:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız'ın 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer ve Cihangir Ceyhan'ın başrollerde oynadığı Camdaki Kız'ın yeni bölümüne Nalan ve Hayri arasındaki sürpriz yakınlaşma damga vuracak. Nalan, Cana ile hesaplaştıktan sonra Hayri ile aşkın anlamını arıyor. Feride ise Sedat'a Cana'ya uyguladığı cezayı planlıyor. Nalan ve Hayri arasında ise ilginç yakınlaşma başlıyor. Hayri'nin "İnsan aşık olduğu zaman karşı tarafla bir bütün olur" sözleri dikkat çekiyor.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 32. yeni bölümüyle 24 Şubat Perşembe akşamı Kanal D'de seyirci karşısına çıkacak. Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan, Yüsra Geyik ve Devrim Yakutoğlu'nun başrollerde oynadığı Camdaki Kız'ın yeni bölümüne Nalan ve Hayri arasında sürpriz gelişmeler yaşanacak.

hayri nalan camdaki kız

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Feride, Cana'ya dersini vermek için onu bodrum katına kapatır. Cana'nın Sedat'la olan ilişkisinin devam ettiğini öğrenen Feride, daha tehlikeli bir planla Cana'nın karşısına geçer.

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Nalan, hamileliğinin tadını çıkaramadan Sedat'la arasında oluşan uçurumu fark etmeye başlar. Sedat'ın telefonuna Cana'dan gelen mesajı gören Nalan, şüphelerinin peşini takip etmeye kararlıdır. Rafet'in tasarruf emirleri konakta fırtına estirir. Ancak, Gülcihan'ın alış veriş krizi tutunca olanlar olur.

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Sedat'ın ısrarla Cana'yla görüşmeleri devam edince Nalan, Sedat'ın peşine düşer. Adil ise kızının evliliğindeki o büyük sırrı taşıyamaz. Nalan'a ihanete uğradığını anlatmak isteyen Adil, her fırsatta Feride'nin engeline takılır. Peki, Nalan Sedat ve Cana arasında neler olduğunu bu kez öğrenecek mi?

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Burcu Biricik Cihangir Ceyhan Camdaki Kız dizisi
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