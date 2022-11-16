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Camdaki Kız 57. bölüm fragmanı yayınlandı! Camdaki Kız son bölümde neler yaşandı? Nalan Hayri'ye olan aşkını itiraf ediyor

16.11.2022 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı ve son bölümün özeti dizinin sıkı takipçileri tarafından merak ediliyor. 3 sezondur Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız her perşembe akşamı seyircisiyle buluşuyor. Camdaki Kız'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Camdaki Kız'ın son bölümünde neler yaşandı? Nalan Hayri'ye olan aşkını itiraf ediyor...İşte Camdaki Kız fragmanı ve merak edilenler...

Camdaki Kız 57. bölüm fragmanı yayınlandı! Camdaki Kız son bölümde neler yaşandı? Nalan Hayri'ye olan aşkını itiraf ediyor

Camdaki Kız'ın yönetmenliğini Nadim Güç senaristliğini ise Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın üstlendiği dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Dizinin başrolünde Burcu Biricik yer almaktadır. Camdaki Kız 3. bölüm fargmanları yayınlandı. İşte son bölüm özeti ve detaylar...

camdaki kız 57. bölüm

CAMDAKİ KIZ 57. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Camdaki Kız 57. Bölüm Fragmanı yayında. Nalan ile Hayri arasında ipler kopuyor. Nalan Hayri'yi sevse de, Sedat'ı da bırakamıyor. İkinci adam olmaktan yorulan Hayri Nalan'a resti çekiyor. Öte yandan Cana Sedat'tan hamile olduğunu Nala'a itiraf ediyor.

camdaki kız nalan ve hayri

Nalan kararın eşiğinde. Feride, gerçekleri Gülcihan'ın öğrenmesinden rahatsızdır. Keskin bir dille dünürünü uyarır. Sedat ve Cana çıkmaza girerken Nalan da artık bir karar vermek zorundadır. Nalan arkadaşına Hayri'ye olan hislerinden bahseder.

camdaki kız 57. bölüm fragmanı

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Camdaki Kız dizisinin son bölümü olan 56. bölümününde yaşananlar şu şekilde;

Selen, Muzo'nun verdiği adrese gider ve Nalan'ın Hayri'yle olduğunu tahmin eder. Bu sırada Nalan, Hayri'yle keyifli vakit geçirmekle meşguldür. Hayri, kapının çalması üzerine Nalan'ın yanında ayrılıp kapıya doğru ilerler. Nalan ise birine yakalanmanın paniği içindedir. Nalan, Hayri'nin daveti üzerine kahvaltıya gidiyor. Baş başa vakit geçiren ikili, ilk tanıştıkları anı hatırlayıp anıları tazeliyor. Nalan, annesinin kendisini aramasından her ne kadar huzursuz olsa da Hayri'nin yanın da olmasından huzurludur.

Feride, Nalan ve Sedat’ın evliliğini kurtarmak için yeni bir plan yapar. Feride'nin yaptığı planla Hayri’nin Nalan için hazırladığı sürpriz bozulur. Hayri, hevesle hazırladığı sürpriz bozulunca Nalan'a karşı tavır alır. Nalan, hem Hayri için hem de kendisi için üzülür. Nalan, ilk fırsatta Hayri'yle yalnız kalır ve onu öper. Bu sırada onları kim görecek?


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