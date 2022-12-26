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Camdaki Kız 63. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Feride, Nalan'la hesaplaştıktan sonra ölüyor

26.12.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'da bu hafta yer yerinden oynayacak. Camdaki Kız 63. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İzleyenler şokta. Feride, Nalan'la hesaplaştıktan sonra ölüyor. Bu ölümün Nalan'ı nasıl etkileyeceği ise merak konusu. İşte tüm detaylar...

Camdaki Kız 63. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Feride, Nalan'la hesaplaştıktan sonra ölüyor

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız'da bu hafta beklenmedik bir ayrılık yaşanacak. Nalan, gerçek annesi Sema'nın başına gelen kötü olayları en acı şekilde öğrenecek ve Feride ile büyük bir yüzleşme yaşayacak. Feride ise Nalan'la hesaplaştıktan sonra ölecek. Nefeslerin kesileceği yeni bölüm bu perşembe izleyicisinin karşısına çıkacak.

CAMDAKİ KIZ'DAN NEFES KESEN FRAGMAN!

Camdaki Kız 63. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sevilen dizinin fragmanını izleyenler şokta. Nalan ve Feride'nin hesaplaşma sahnesi tüyleri ürpertirken, Feride'nin öldüğü sahne izleyenleri gözyaşlarına boğacak...

CAMDAKİ KIZ 63. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

FERİDE, NALAN'LA HESAPLAŞTIKTAN SONRA ÖLÜYOR!

Nalan, gerçek annesi Sema'nın başına gelen kötü olayları en acı şekilde öğrenir.

feride

Feride, yıllarca taşıdığı yükü artık Nalan'a bırakır. Nalan, Feride'yle derin bir hesaplaşma yaşar.

camdaki kız nalan

Nalan, hayatının şokunu yaşarken, Feride hayatını kaybediyor.

camdaki kız feride

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