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Camdaki Kız'a bomba transfer! Ünlü oyuncu kadroya dahil oldu

01.02.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

anal D'nin Perşembe akşamları ekrana gelen, OGM Pictures imzalı dizisi 'Camdaki Kız ' yeni bölümleriyle izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Her hafta heyecanla takip edilen diziye usta oyuncu Turgay Tanülkü dahil oldu.

Camdaki Kız'a bomba transfer! Ünlü oyuncu kadroya dahil oldu

03 Şubat Perşembe akşamı yayınlanacak yeni bölümde izleyici karşısına çıkacak olan Turgay Tanülkü dizide, geçmişte yaptığı şeylerden pişmanlık duyan, her şeyi bir kenara bırakarak inzivaya çekilmiş bir mafya babası olan Derviş Aslankaya karakterine hayat verecek.

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Dizinin kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan, ve Devrim Yakutoğlu'nun başrollerde bulunuyor
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Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizi Camdaki Kız yeni bölümleriyle her Perşembe saat 20.00’de Kanal D’de…

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Camdaki Kız dizisi
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