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Camdaki Kız dizisi 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Camdaki Kız'da Sedat ve Cana yakalanıyor! Nalan zor durumda

16.04.2021 01:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız dizisinin 3. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız'ın yeni bölümünde, Sedat ve Cana'nın gizli buluşması ifşa oluyor. Diğer taraftan Nalan, annesi Feride'nin baskılarına boyun eğmeye devam ediyor. Sedat ile Nalan'ın görüşmesinden hoşlanmayan Feride'nin yaptıkları Nalan'ı zor duruma sokuyor. Annesinin çocukluğundan beri yaptıkları artık dayanılmaz bir hal alıyor.

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı, Tamer Levent, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerfi Erol, Tuğrul Tülek'in yer aldığı Camdaki Camdaki Kız dizisi, 2. bölümüyle 15 Nisan Perşembe akşamı Kanal D'de ekrana geldi. Camdaki Kız'ın 3. bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Camdaki Kız yeni bölümde Nalan ile evlilik hazırlığında olan Sedat, Cana ile görüşmeye devam eder. Ancak bu sefer buluşmaları gizli kalmaz. Fotoğraflar basına sızınca başta babası Rafet olmak üzere herkes çıldırır.

Camdaki Kız yeni bölümüyle 22 Nisan Perşembe 20.00'da Kanal D'de.

CAMDAKİ KIZ 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kız dizisinin Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu hakkındaki inanılmaz Ajda Pekkan gerçeğiCamdaki Kız dizisinin Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu hakkındaki inanılmaz Ajda Pekkan gerçeği

Türkiye’nin zengin ve yakışıklı bekarı Sedat Koroğlu’nun Nalan’la evleneceği haberi magazin gündemine bomba gibi düşer.

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Nalan ve ailesi, hafta sonunu geçirmek için Koroğlu’na ait lüks çiftliğe davet edilir.

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Birbirlerini ilk defa tanıyacak olan bu iki aile, karanlık sırlarını birbirlerinden saklamaya çalışırken, Nalan bir anda kendisini Rafet Koroğlu’nun hazırladığı bir sınavın içinde bulur.

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Nalan ve Sedat, ailelerin de katıldığı sade bir törenle söz yüzüklerini takarlar.

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Koroğlu ailesini bir türlü içine sindiremeyen Feride’nin gerginliği, hızla girilen evlilik yolunda, iyice artar.

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Evlenene kadar Nalan’ı korumak için, Sedat’tan uzak tutmaya çalışan Feride’ye, geçmişten hiç beklenmedik bir ziyaretçi gelir.

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Adil ve Feride’nin o güne kadar sakladıkları büyük sır, karanlık bir gölge gibi yeniden hayatlarında belirmiştir.

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Nalan ise bir peri masalında gibidir.

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Sedat tarafından, herkesten sakladığı özel dairesine davet edilen Nalan, Sedat’la ilgili öğrendikleri karşısında aşkının yanında durabilecek midir?

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Yoksa bu aşk masalı daha başlamadan bitecek midir?

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Kanal D Burcu Biricik
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