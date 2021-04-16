Camdaki Kız dizisi 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Camdaki Kız'da Sedat ve Cana yakalanıyor! Nalan zor durumda

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı, Tamer Levent, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerfi Erol, Tuğrul Tülek'in yer aldığı Camdaki Camdaki Kız dizisi, 2. bölümüyle 15 Nisan Perşembe akşamı Kanal D'de ekrana geldi. Camdaki Kız'ın 3. bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Camdaki Kız yeni bölümde Nalan ile evlilik hazırlığında olan Sedat, Cana ile görüşmeye devam eder. Ancak bu sefer buluşmaları gizli kalmaz. Fotoğraflar basına sızınca başta babası Rafet olmak üzere herkes çıldırır.

Camdaki Kız yeni bölümüyle 22 Nisan Perşembe 20.00'da Kanal D'de.

CAMDAKİ KIZ 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Türkiye’nin zengin ve yakışıklı bekarı Sedat Koroğlu’nun Nalan’la evleneceği haberi magazin gündemine bomba gibi düşer.

Nalan ve ailesi, hafta sonunu geçirmek için Koroğlu’na ait lüks çiftliğe davet edilir.

Birbirlerini ilk defa tanıyacak olan bu iki aile, karanlık sırlarını birbirlerinden saklamaya çalışırken, Nalan bir anda kendisini Rafet Koroğlu’nun hazırladığı bir sınavın içinde bulur.