MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Camdaki Kız dizisi Burcu Biricik kimdir? Camdaki Kız Nalan biyografisi

Camdaki Kız dizisi Burcu Biricik kimdir? Camdaki Kız Nalan biyografisi

07.03.2021 16:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Camdaki Kız dizisi Burcu Biricik kimdir? Camdaki Kız Nalan biyografisi

Yakın süreçte Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Camdaki Kız dizisi, dizi severler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki Camdaki Kız dizisinde rol alan Burcu Biricik kimdir? Camdaki Kız'da "Nalan" karakterini canlandıran Burcu Biricik dizileri, Burcu Biricik nereli, kaç yaşında? İşte tüm detaylar...

Kanal D ekranlarında yakın zaman içerisinde başlayacak olan ve başrollerini Burcu Biricik, Uraz Kaygılaroğlu, Feyyaz Şerifoğlu gibi isimlerin üstlendiği Camdaki Kız dizisi izleyiciler tarafından en çok araştırılan konulardan biri oldu. Camdaki Kız dizisinde "Nalan" karakterini oynayan Burcu Biricik kimdir, Burcu Biricik nereli, kaç yaşında soruları merak ediliyor. İşte cevapları...

BURCU BİRİCİK KİMDİR? BURCU BİRİCİK NERELİ?

Burcu Biricik, 4 Mayıs 1989 tarihinde Antalya’da doğdu. 2006 senesinde Antalya ’da düzenlenen Miss Mediterranean güzellik yarışmasında Akdeniz Kraliçesi seçildi. Lise yıllarında katıldığı Tiyatro festivalinde ödül aldıktan sonra profesyonel anlamda oyuncu olmaya karar veren Biricik, Ege Üniversitesi Arkeoloji bölümünde lisans eğitimini tamamladı ve bir yandan Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı. Biricik, oyunculuk kariyerine Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda stajyer kadroda yer alarak başlamıştı. Burada Gözlerimi Kaparım, İkinin Biri, Yedi Kocalı Hürmüz, Yaşlı Hanımın Ziyareti ve Vazifemi Yaparım gibi çeşitli oyunlarda rol aldı.

BURCU BİRİCİK KAÇ YAŞINDA? BURCU BİRİCİK DİZİLERİ NELER?

31 yaşında olan oyuncu, 2007 yılında Show TV'de yayımlanan Maçolar dizisindeki yan rolüyle televizyonda ilk kez yer aldı. Biricik 2014 yılının Kasım ayında Kanal D'de başlayan Şeref Meselesi dizisinde Kübra karakterini canlandırdı. 2015-2017 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Hayat Şarkısı'nda canlandırdığı Hülya karakteriyle iyice tanınmaya başladı. 2016 yılında Emre Yetkin'le evlendi. 2019 senesinde yayınlanan Çiçero isimli sinema filminde Erdal Beşikçioğlu ile başrolü paylaştı. Aynı yıl Kuzgun dizisinde de rol almaya başladı. Son olarak ise Kırmızı Oda dizisinde "Boncuk" karakteriyle izleyicilerin kalbini fethetti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısıtlamayı ihlal etti! Önce ters yöne araç kullandı, sonra... Kısıtlamayı ihlal etti! Önce ters yöne araç kullandı, sonra...
Teşkilat dizisi nerede çekiliyor?Teşkilat dizisi nerede çekiliyor?
İmam nikahlı eşini babasının nüfusuna...İmam nikahlı eşini babasının nüfusuna...
Anahtar Kelimeler:
Kırmızı Oda dizisi Burcu Biricik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme: Gözüm döndü

Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme: Gözüm döndü

Vali duyurmuştu: Bir şehir tamamen kapandı

Vali duyurmuştu: Bir şehir tamamen kapandı

Regl, iç çamaşırı, ağda açıklamasından sonra şap açıklaması

Regl, iç çamaşırı, ağda açıklamasından sonra şap açıklaması

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Tarih de verdi

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Tarih de verdi

Emre Belözoğlu istifa etti iddiası

Emre Belözoğlu istifa etti iddiası

Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Doğal haliyle yaş alıyor! Son hali...

Doğal haliyle yaş alıyor! Son hali...

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Süper minisiyle dans etti! TikTok'u salladı

Süper minisiyle dans etti! TikTok'u salladı

Aycan'dan Survivor itirafları! Açık açık anlattı

Aycan'dan Survivor itirafları! Açık açık anlattı

Sadakatsiz'e damga vuran final! "Bu aile fotoğrafında bir kişi eksik"

Sadakatsiz'e damga vuran final! "Bu aile fotoğrafında bir kişi eksik"

Diğer Haberler

Camdaki Kız dizisi nerede çekiliyor? Camdaki Kız dizisi konusu ne, ne zaman başlıyor?

Camdaki Kız dizisi nerede çekiliyor?

Teşkilat dizisi nerede çekiliyor? Teşkilat dizisi ne zaman başlıyor ve konusu ne?

Teşkilat dizisi nerede çekiliyor?

Teşkilat dizisi ne zaman? Teşkilat oyuncuları kimler?

Teşkilat dizisi ne zaman? Teşkilat oyuncuları kimler?

Teşkilat dizisi Mehmet Usta kimdir? Teşkilat dizisi Zayed Fadi biyografisi

Teşkilat dizisi Mehmet Usta kimdir?

Teşkilat dizisi Ezgi Şenler kimdir? Teşkilat dizisi Pınar biyografisi

Teşkilat dizisi Ezgi Şenler kimdir?

Teşkilat dizisi Deniz Baysal kimdir? Teşkilat dizisi Zehra biyografisi

Teşkilat dizisi Deniz Baysal kimdir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.