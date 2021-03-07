Camdaki Kız dizisi Burcu Biricik kimdir? Camdaki Kız Nalan biyografisi

Kanal D ekranlarında yakın zaman içerisinde başlayacak olan ve başrollerini Burcu Biricik, Uraz Kaygılaroğlu, Feyyaz Şerifoğlu gibi isimlerin üstlendiği Camdaki Kız dizisi izleyiciler tarafından en çok araştırılan konulardan biri oldu. Camdaki Kız dizisinde "Nalan" karakterini oynayan Burcu Biricik kimdir, Burcu Biricik nereli, kaç yaşında soruları merak ediliyor. İşte cevapları...

BURCU BİRİCİK KİMDİR? BURCU BİRİCİK NERELİ?

Burcu Biricik, 4 Mayıs 1989 tarihinde Antalya’da doğdu. 2006 senesinde Antalya ’da düzenlenen Miss Mediterranean güzellik yarışmasında Akdeniz Kraliçesi seçildi. Lise yıllarında katıldığı Tiyatro festivalinde ödül aldıktan sonra profesyonel anlamda oyuncu olmaya karar veren Biricik, Ege Üniversitesi Arkeoloji bölümünde lisans eğitimini tamamladı ve bir yandan Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı. Biricik, oyunculuk kariyerine Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda stajyer kadroda yer alarak başlamıştı. Burada Gözlerimi Kaparım, İkinin Biri, Yedi Kocalı Hürmüz, Yaşlı Hanımın Ziyareti ve Vazifemi Yaparım gibi çeşitli oyunlarda rol aldı.