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Camdaki Kız dizisi Devrim Yakut kimdir? Devrim Yakut biyografisi

07.03.2021 16:51 | Son Güncelleme:
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Camdaki Kız dizisi Devrim Yakut kimdir? Devrim Yakut biyografisi

Yakın süreçte Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Camdaki Kız dizisi, dizi severler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki Camdaki Kız dizisinde rol alan Devrim Yakut kimdir? Camdaki Kız'da rol alacak olan Devrim Yakut filmleri, Devrem Yakut nereli, kaç yaşında ve eşi kim? İşte tüm detaylar...

Kanal D ekranlarında yakın zaman içerisinde başlayacak olan ve başrollerini Burcu Biricik, Uraz Kaygılaroğlu, Feyyaz Şerifoğlu gibi isimlerin üstlendiği Camdaki Kız dizisi izleyiciler tarafından en çok araştırılan konulardan biri oldu. Camdaki Kız dizisinde rol alacak olan Devrim Yakut kimdir, Devrim Yakut filmleri, Devrem Yakut nereli, kaç yaşında ve eşi kim soruları merak ediliyor. İşte cevapları...

DEVRİM YAKUT KİMDİR? DEVRİM YAKUT NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

27 Mayıs 1968 tarihinde Ankara'da doğan ve 52 yaşında olan Devrim Yakut, Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü'nden 1992 yılında mezun oldu. DTCF Tiyatro Bölümü'nde önce tiyatro kuramları, sonra da oyunculuk eğitimi aldı. 1994 yılında Adana Devlet Tiyatrosu kadrosuna oyuncu olarak katıldı ve 2003 yılına dek burada görev aldı. Kuruculuğunda bulunduğu Adana Tiyatro Atölyesi'nde çalıştı.

Bu kurumda oyunculuğun yanı sıra yapımcı ve eğitmen olarak da görev yaptı. 2003 senesinde Ankara Devlet Tiyatrosu'na atandı. 2005 yılından bu yana Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü'nde Temel oyunculuk dersleri vermeye devam etmekte. 2007'de Ankara Devlet Tiyatrosu müdür yardımcılığı, 2007-2008 yılarında Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü görevini yürüttü. 2006-2007 tiyatro sezonunda Kocasını Pişiren Kadın oyunu ile Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu'na misafir oyuncu olarak katıldı. Usta oyuncu, halen Bahçeşehir Üniversitesi'nde Yüksek Lisans programında oyunculuk eğitimi veriyor.

DEVRİM YAKUT EŞİ KİM?

Yakut, 2012 senesinde kendisi gibi oyuncu olan Alper Kut ile evlendi. Alper Kut, Kurtlar Vadisi dizisinde Baron Murat karakterini canlandırmıştı.

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