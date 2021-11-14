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Camdaki Kız dizisi Muzo'nun sevgilisi kimdir? Yüsra Geyik kimdir, aslen nereli? Yüsra Geyik sevgilisi kim?

14.11.2021 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 sene boyunca Arka Sokaklar dizisinde rol alan ve sevilen diziden ayrılan Yüsra Geyik, yine Kanal D'de yayınlanmakta olan Camdaki Kız dizisinin kadrosuna katıldı. Başarılı oyuncunun dizide Muzo'nun sevgilisini canlandırması bekleniyor. Peki Camdaki Kız dizisi Muzo'nun sevgilisi kimdir? Yüsra Geyik kimdir, aslen nereli? İşte merak edilenler...

Camdaki Kız dizisi Muzo'nun sevgilisi kimdir? Yüsra Geyik kimdir, aslen nereli? Yüsra Geyik sevgilisi kim?

Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliha'yı canlandıran Yüsra Geyik, Camdaki Kız dizisinin kadrosuna katıldı. Genç ve başarılı oyuncunun hayatı merak konusu oldu. Peki Camdaki Kız dizisi Muzo'nun sevgilisi kimdir?

YÜSRA GEYİK KİMDİR?

21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da dünyaya gelen Yüsra Geyik, ilkokul 1. sınıfı Samsun'da okuduktan sonra ailesinin taşınması üzerine 2. sınıfa İstanbul Ataköy'deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda başlamıştır. Geyik, henüz dördüncü sınıftayken okullarına gelen bir tiyatro kursuyla tiyatro hayatına başlamıştır. Eğitimini Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü'nde tamamladı 13 yaşında kameralarla tanışan Yüsra Geyik ilk olarak Hayat Bilgisi dizisinde rol almıştır.

Başarılı isim asıl şöhreti ise Arka Sokaklar dizisiyle yakalamıştır. 2006 senesinden bu yana Arka Sokaklar dizisinin kadrosunda yer alan Yüsra Geyik, "Zeliş" karakterini canlandırmaktaydı. Son olarak Arka Sokaklar'dan ayrılan Geyik, şimdi ise Camdaki Kız dizisinde Muzo'nun sevgilisini canlandıracak.

Genç isim, bekar. Geyik'in sevgilisi olup olmadığı ise bilinmiyor.

CAMDAKİ KIZ KONUSU NEDİR?

Dizide Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüştür, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye’nin en büyük oteller zinciri Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışmaktadır ve birden kendisini Sedat Koroğlu’yla evlilik arifesinde bulacaktır. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir süre sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

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Camdaki Kız dizisi
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