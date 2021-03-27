Camdaki Kız dizisi ne zaman başlayacak? Dizinin yayın tarihinde değişiklik

Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer alacağı Camdaki Kız dizisi merakla bekleniyor. Kırmızı Oda dizisinde de bir araya gelen ve çok yakıştırılan iki başarılı oyuncunun, Camdaki Kız dizisinde yeniden bir arada olması izleyenlerde heyecan uyandırdı. Yayın tarihi değişen dizinin ise ne zaman ekranlara geleceği araştırılıyor. İşte, Camdaki Kız dizisinin yayın tarihi...

CAMDAKİ KIZ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleme aldığı, aynı isimli kitabından uyarlanan ve senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu'ya ait olan Camdaki Kız dizisi 8 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de Kanal D'de ekranlarında başlayacak.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur.

Nalan, Türkiye’nin en büyük oteller zinciri Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu’yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

CAMDAKİ KIZ OYUNCU KADROSU

8 Nisan'da Kanal D ekranlarında başlayacak olan Camdaki Kız dizisinin oyuncu kadrosu şöyle:

Burcu Biricik

Devrim Yakut,

Feri Baycu Güler,

Feyyaz Şerifoğlu,

Hamza Yazıcı,

Hande Ataizi,

Merve Polat,

Nihal Menzil,

Nur Sürer,

Selma Ergeç,

Şerif Erol,

Tamer Levent

Tuğrul Tülek

