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Camdaki Kız dizisi ne zaman başlayacak? Dizinin yayın tarihinde değişiklik

27.03.2021 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Camdaki Kız dizisi heyecanla bekleniyor. Son zamanlarda oldukça popüler olan Gülseren Budayıcıoğlu'nın kitabından uyarlanan Camdaki Kız dizisinin yayın tarihi değişti. Diziyi merakla bekleyenler ise arama motorları üzerinden Camdaki Kız dizisi ne zaman başlayacak? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, detaylar...

Camdaki Kız dizisi ne zaman başlayacak? Dizinin yayın tarihinde değişiklik

Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer alacağı Camdaki Kız dizisi merakla bekleniyor. Kırmızı Oda dizisinde de bir araya gelen ve çok yakıştırılan iki başarılı oyuncunun, Camdaki Kız dizisinde yeniden bir arada olması izleyenlerde heyecan uyandırdı. Yayın tarihi değişen dizinin ise ne zaman ekranlara geleceği araştırılıyor. İşte, Camdaki Kız dizisinin yayın tarihi...

CAMDAKİ KIZ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleme aldığı, aynı isimli kitabından uyarlanan ve senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu'ya ait olan Camdaki Kız dizisi 8 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de Kanal D'de ekranlarında başlayacak.

Ekran Resmi 2021-03-27 19.06.14

CAMDAKİ KIZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur.

Ekran Resmi 2021-03-27 19.05.36

Nalan, Türkiye’nin en büyük oteller zinciri Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu’yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

CAMDAKİ KIZ OYUNCU KADROSU

8 Nisan'da Kanal D ekranlarında başlayacak olan Camdaki Kız dizisinin oyuncu kadrosu şöyle:

Burcu Biricik
Devrim Yakut,
Feri Baycu Güler,
Feyyaz Şerifoğlu,
Hamza Yazıcı,
Hande Ataizi,
Merve Polat,
Nihal Menzil,
Nur Sürer,
Selma Ergeç,
Şerif Erol,
Tamer Levent
Tuğrul Tülek

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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Kırmızı Oda dizisi Burcu Biricik
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