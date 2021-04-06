Camdaki Kız dizisi oyuncuları Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'ndan yeni pozlar! Camdaki Kız ne zaman başlıyor? İşte yayın tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu

Çocukluklarından yaralı olan bu ikili, kavuşup, masallardaki gibi bir aşk yaşayabilecek midir? Yoksa onları bugüne kadar hiç hayal etmedikleri bir karanlık mı beklemektedir? Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu’nun kaleme aldığı, yönetmenliğini Nadim Güç’ün üstlendiği Camdaki Kız, 8 Nisan Perşembe akşamı ilk bölümüyle Kanal D’de.

Babası tarafından zorla evlendirilmek istenen Sedat ve bu durumdan haberi olmayan Nalan’ın yolları kesişir ve ikili birdenbire kendilerini evlilik arifesinde bulur. Peki, Sedat, Nalan’ın hayallerindeki “kurtarıcı prens” midir?

Nalan (Burcu Biricik), iyi huylu, naif, çok güzel bir genç kadındır. Sedat’ın (Feyyaz Şerifoğlu) ailesinin sahibi olduğu Koroğlu şirketinde mimarlık yapmaktadır.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız dizisi, 8 Nisan Çarşamba akşamı 1. bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Son olarak Kırmızı Oda'daki rolüyle büyük beğeni toplayan Burcu Biricik , Camdaki Kız'daki performansıyla da çok konuşulacak. Burcu Biricik, gerçek bir aşk hikayesinin anlatılacağı dizide Camdaki Kız'ın ana karakteri Nalan’ı canlandıracak.

Nalan karakterini Burcu Biricik’in canlandırdığı Camdaki Kız’ın oyuncu kadrosunda; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek yer alıyor.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİ KONUSU

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur.

Nalan, Türkiye’nin en büyük oteller zinciri Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu’yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

“Neden aşık oluruz? Peki kime aşık oluruz? Aşık olduğumuz kişilerde bizi çeken nedir?” Camdaki Kız, bugüne kadar belki de kendimize hiç sormadığımız bu soruları sordurarak izleyenleri bir iç hesaplaşmayla baş başa bırakacak.







