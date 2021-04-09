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Camdaki Kız dizisinin gerçek hikayesi nedir? İşte Camdaki Kız dizisinin uyarlandığı gerçek öykü...

09.04.2021 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu ve Burcu Biricik gibi isimlerin yer aldığı Kanal D'nin yeni dizisi Camdaki Kız ilk bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitlemeyi başardı. İzleyenler Camdaki Kız dizisinin hikayesinin gerçek olup olmadığını merak etmeye başladı. Peki Camdaki Kız dizisinin gerçek hikayesi nedir? İşte Camdaki Kız dizisinin uyarlandığı gerçek öykü...

Camdaki Kız dizisinin gerçek hikayesi nedir? İşte Camdaki Kız dizisinin uyarlandığı gerçek öykü...

Nadim Güç'ün yönetmenliği yaptığı, Seda Altaylı Turgutlu'nun ise senaristliğini üstlendiği Kanal D'nin yeni dizisi Camdaki Kız ilk bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. İzleyenler Camdaki Kız dizisinin hikayesinin gerçek hikayesini sorgulayıp araştırıyor. Peki Camdaki Kız dizisinin gerçek hikayesi nedir?

CAMDAKİ KIZ DİZİSİNİN GERÇEK HİKAYESİ NEDİR?

Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Camdaki Kız dizisi, ünlü yazar ve psikolog Gülseren Budayıcıoğlu’nun "Camdaki Kız" isimli kitabından uyarlanmıştır. Budayıcıoğlu'nun hastalarından deneyimlediği hayat hikayelerini kaleme aldığı kitaplarından günümüzde 4 ayrı dizi uyarlanmıştır.

CAMDAKİ KIZ KONUSU NEDİR?

Nalan, ailesinin tek çocuğu olduğundan çocukluğu boyunca el üstünde büyümüştür. Varlık içerisinde büyüyen Nalan, en iyi okullarda okumuş ve okulları birincilikle bitirmiştir. Güzelliği ile herkese kendine hayran bırakan Nalan, Koroğlu ailesinin şirketinde mimar olarak işe başlamıştır. Ani bir şekilde Sedat Koroğlu ile evlilik yoluna girerken geçmişlerini geride bıraktıklarını düşünürler. Fakat hayatları kısa süre sonra karanlığa gömülecektir.


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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Burcu Biricik
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