MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Camdaki Kız dizisinin kadrosu belli oldu! Burcu Biricik'in dizisi Camdaki Kız'ın konusu nedir?

Camdaki Kız dizisinin kadrosu belli oldu! Burcu Biricik'in dizisi Camdaki Kız'ın konusu nedir?

03.03.2021 21:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Camdaki Kız dizisinin kadrosu belli oldu! Burcu Biricik'in dizisi Camdaki Kız'ın konusu nedir?

Kanal D’nin yapımcılığını OGM Pictures’ın üstlendiği yeni ve iddialı dizisi Camdaki Kız’ın kadrosu belli oldu. Hazırlıklara başlayan ekip, geçtiğimiz gün okuma provasında bir araya geldi.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız, başarılı oyuncu kadrosuyla da göz dolduruyor.

Nalan karakterini Burcu Biricik’in canlandırdığı Camdaki Kız’da; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek yer alıyor.

Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu’nun kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini ise Nadim Güç üstleniyor.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye’nin en büyük oteller zinciri Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu’yla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

Camdaki Kız, belki de bugüne kadar kendimize hiç sormadığımız bu soruları sordurarak izleyenleri bir iç hesaplaşmayla baş başa bırakacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Keşke o ana geri dönebilsem' 'Keşke o ana geri dönebilsem'
Hülya Avşar’dan ayna karşısında bornozlu paylaşımHülya Avşar’dan ayna karşısında bornozlu paylaşım
O da Survivor'a gidiyor! Yaşı merak edildiO da Survivor'a gidiyor! Yaşı merak edildi
Anahtar Kelimeler:
Burcu Biricik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Çılgın Sedat'ın evi yanmıştı! Sebebi ortaya çıktı

Çılgın Sedat'ın evi yanmıştı! Sebebi ortaya çıktı

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Selin Yeninci'den endişelendiren haber

Selin Yeninci'den endişelendiren haber

Eşi sataşınca... 'Ya sen kocamsın ayıp ya'

Eşi sataşınca... 'Ya sen kocamsın ayıp ya'

Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Yunanistan depremi İzmir faylarını tetikleyebilir

Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Yunanistan depremi İzmir faylarını tetikleyebilir

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bülent Ersoy'a şok sözler! 'Erkek oldun, kadın oldun insan olamadın'

Bülent Ersoy'a şok sözler! 'Erkek oldun, kadın oldun insan olamadın'

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

İbo Show itirafı! 'Beni çağırırsa...'

İbo Show itirafı! 'Beni çağırırsa...'

Çırılçıplak soyundu! Sosyal medya yıkıldı

Çırılçıplak soyundu! Sosyal medya yıkıldı

Diğer Haberler

Payitaht Abdülhamid dizisi ekrana veda ediyor! Final bölümü ne zaman?

Sevilen dizisi şaşırtan final kararı! Ekrana veda ediyor

Hülya Avşar’dan ayna karşısında bornozlu paylaşım

Hülya Avşar’dan ayna karşısında bornozlu paylaşım

The Queen's Gambit'in yıldızı ödülü kapınca coştu: 'Balıklama atlarım'

The Queen's Gambit'in yıldızı ödülü kapınca coştu

Kuruluş Osman dizisine dengeleri değiştirecek iki yeni oyuncu

Kuruluş Osman dizisinde dengeler değişiyor!

Dakota Fanning, The First Lady dizisinde başkanın kızı rolünde

Beyaz Saray’a giriyor

Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben’i Merve Dizdar'dan eşine: 'Ya sen kocamsın ayıp ya'

Eşi sataşınca... 'Ya sen kocamsın ayıp ya'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.