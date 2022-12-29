Camdaki Kız Feride öldü mü? Nur Sürer diziden ayrıldı mı? Gerçek hikayesi merak konusuydu

Camdaki Kız dizisinde Feride'nin ölüp ölmediği merak ediliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız oyuncuları arasında yer alan Nur Sürer, Feride karakterine hayat veriyordu. Dizinin yeni bölümünde Nalan, Metin’le buluştuktan sonra Feride ile büyük bir hesaplaşma yaşıyor ve bu hesaplaşma sonrası Feride çok önemli bir karar veriyor.

CAMDAKİ KIZ FERİDE ÖLDÜ MÜ?

Camdaki Kız dizisinde Feride karakterine hayat veren Nur Sürer diziye veda etti.

Tüm oyuncular ve ekip Nur Sürer'e Cihangir'deki sette veda etti. Cihangir'deki son sahnesinden sonra dışarı çıkan sanatçı, alkışlarla karşılandı. Duygulanan Sürer, herkese teşekkür etti.

Sürer, "Hepinize teşekkür ediyorum. ,43 senedir sinemadayım. Bu kadar yıldır en mutlu olduğum set. Feride'yi beraber çıkardık. Kamera arkasındaki çocuklarım evladım gibiydi. Hiçbirinizi unutmayacağım, buraya geleceğim" dedi. Sürer'e ekip arkadaşları çiçek verdi.

