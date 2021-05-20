Camdaki Kız’ın 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Feride görüntüleri görünce ne yapacak?

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Camdaki Kız’ın yeni bölümünde, Sedat ve Nalan gizlice buluşur. Bu buluşmanın ardından her şeyi yoluna koyduğunu düşünen Sedat yeniden çapkınlıklarına döner. Ancak hiç beklemediği bir kişi tarafından yaptığı hatandan döner.

İŞTE CAMDAKİ KIZ’IN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Nalan yaşadığı aşkın büyüsüne kapılmıştır ve babasından aldığı destekle Feride’den habersiz Sedat’la buluşur. Bu buluşma sırasında hayatının en güzel anlarını yaşar. O böyle mutlu anları yaşarken, hiç beklemediği bir tehlike ona doğru yaklaşmaktadır.

Nalan ile Sedat’ın el ele tutuştuğu anların görüntüleri televizyonda yayınlanır. Bu olayın ardından Feride Nalan’ın üzerindeki baskıyı artırır ve tekrar hayatını zindan etmeye başlar. Rafet ise, Nalan ve Sedat arasındaki ilişkinin problemsiz bir şekilde devam etmesinden dolayı oldukça mutludur. Bu nedenle Nalan’ı Koroğlu ailesinin ününe yakışır bir düğün alışverişine götürme kararı alır. Gülcihan, ailesine karşı çok cimri davranan Rafet’in Nalan’a oldukça pahalı bir hediye verdiğinin haberini alır. Bu olay karşısında Gülcihan’ı deliye döner ve öfkesi nedeniyle çok büyük bir hata yapar. Öte yandan Nalan’la ilgili her şeyi yoluna koyduğunu düşünen Sedat, tekrardan çapkınlığa döner. Ancak hiç beklemediği bir kişi tarafından çok yaklaştığı büyük bir hatadan çevirir.