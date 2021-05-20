MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Camdaki Kız’ın 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Feride görüntüleri görünce ne yapacak?

Camdaki Kız’ın 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Feride görüntüleri görünce ne yapacak?

20.05.2021 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız’ın 6. Yeni bölüm fragmanı yine birbirinden heyecanlı olayların yaşanacağının haberini veriyor. Nalan Sedat ile hayatının en mutlu anlatını yaşarken, televizyonda onların bu halini gören Feride’nin ne yapacağı merak ediliyor.

Camdaki Kız’ın 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Feride görüntüleri görünce ne yapacak?

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Camdaki Kız’ın yeni bölümünde, Sedat ve Nalan gizlice buluşur. Bu buluşmanın ardından her şeyi yoluna koyduğunu düşünen Sedat yeniden çapkınlıklarına döner. Ancak hiç beklemediği bir kişi tarafından yaptığı hatandan döner.

İŞTE CAMDAKİ KIZ’IN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Nalan yaşadığı aşkın büyüsüne kapılmıştır ve babasından aldığı destekle Feride’den habersiz Sedat’la buluşur. Bu buluşma sırasında hayatının en güzel anlarını yaşar. O böyle mutlu anları yaşarken, hiç beklemediği bir tehlike ona doğru yaklaşmaktadır.

Nalan ile Sedat’ın el ele tutuştuğu anların görüntüleri televizyonda yayınlanır. Bu olayın ardından Feride Nalan’ın üzerindeki baskıyı artırır ve tekrar hayatını zindan etmeye başlar. Rafet ise, Nalan ve Sedat arasındaki ilişkinin problemsiz bir şekilde devam etmesinden dolayı oldukça mutludur. Bu nedenle Nalan’ı Koroğlu ailesinin ününe yakışır bir düğün alışverişine götürme kararı alır. Gülcihan, ailesine karşı çok cimri davranan Rafet’in Nalan’a oldukça pahalı bir hediye verdiğinin haberini alır. Bu olay karşısında Gülcihan’ı deliye döner ve öfkesi nedeniyle çok büyük bir hata yapar. Öte yandan Nalan’la ilgili her şeyi yoluna koyduğunu düşünen Sedat, tekrardan çapkınlığa döner. Ancak hiç beklemediği bir kişi tarafından çok yaklaştığı büyük bir hatadan çevirir.

Camdaki Kız’ın 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Feride görüntüleri görünce ne yapacak

CAMDAKİ KIZ’IN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Nalan’ın yüzüğü atmasıyla Koroğlu Malikanesi de yangın yerine döner. Rafet çok sinirlenir ve sonunda Sedat’ı evlatlıktan reddedeceğini söyler. Bu olay Sedat’ın sabrını taşıran son damla olur ve evi terk eder. Ancak bu öfke, ona pahalıya patlar ve her şeyin seyrini değiştiren bir kaza yaşanır.

Koroğlu Ailesi Basında çıkan fotoğrafın yarattığı krizi daha yeni çözmüşken, Nalan’ın aniden yüzüğü atması her iki ailede için de büyük şoka neden olur. Bu beklenmedik kararın sebebini kimse bilmezken, tüm olan biteni kameralardan izleyen Muzo her şeyi anlamıştır. Feride’nin vereceği tepkiden korkan Nalan, annesine gerçeği açıklayamaz. Sedat’ın Cana’ya aldığı bilekliği bilmeyen Feride ise Nalan’ı ayrılık kararından döndürmeye zorlar. Büyük bir aşk acısı yaşayan Nalan, bir yandan da neyin yalan neyin gerçek olduğunu anlamaya çalışır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Demet Özdemir sosyal medyayı salladı! O poza beğeni yağdı Demet Özdemir sosyal medyayı salladı! O poza beğeni yağdı
Uyanış Büyük Selçuklu'da sezon finali öne çekildi!Uyanış Büyük Selçuklu'da sezon finali öne çekildi!
Anahtar Kelimeler:
Kanal D Camdaki Kız dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Taksim'in orta yerinde çıplak dolaşan turist şaşkına çevirdi

Taksim'in orta yerinde çıplak dolaşan turist şaşkına çevirdi

HSK seçiminde uzlaşı sağlandı!

HSK seçiminde uzlaşı sağlandı!

"Kabus ayı olacak" diyerek uyardı: Yapılmazsa boşa gidecek

"Kabus ayı olacak" diyerek uyardı: Yapılmazsa boşa gidecek

Uzman isim tarih verdi: Maske zorunluluğu kalkabilir

Uzman isim tarih verdi: Maske zorunluluğu kalkabilir

Meral Akşener'i kızdıran soru: Ayıp be ayıp

Meral Akşener'i kızdıran soru: Ayıp be ayıp

Benzin, motorin ve LPG'den alınan ÖTV'ye yüzde 189'a varan zam!

Benzin, motorin ve LPG'den alınan ÖTV'ye yüzde 189'a varan zam!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Diziye veda ediyor! Açıklama yerine mini şortlu fotoğraf paylaştı

Diziye veda ediyor! Açıklama yerine mini şortlu fotoğraf paylaştı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Çukur'a final öncesi bomba transfer! İşte son düşmanları

Çukur'a final öncesi bomba transfer! İşte son düşmanları

Çekişmeli boşanma davasında son! Kararda dikkat çeken 'Tarikat' detayı

Çekişmeli boşanma davasında son! Kararda dikkat çeken 'Tarikat' detayı

Göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı

Göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.