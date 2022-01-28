'Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi paylaştı! "Popoyu sağlam tutmak adına..."

Camdaki Kız dizisiyle ekrana dönen Hande Ataizi sporu bırakmıyor. 90 kiloluk halteri kucağına alarak antrenman yapan Hande Ataizi, o anların videosunu paylaşarak, "Doksan kiloyla popoyu sağlam tutmak adına yapılan hareket" notunu düştü.

48 yaşında ve bir çocuk annesi oyuncu, özel bir diyet uygulamıyor. Sırrı ise az yemek. Ataizi "Canım çok yemek istediği zaman yiyorum, ertesi gün geçiştiriyorum. İstemediği zaman da zorlamıyorum. Küçük öğünlerle atlatıyorum" dedi.

Ataizi, sporu zayıflamak için değil, ruh ve beden sağlığı için yaptığını, spora gitmediği zaman kendini iğrenç hissettiğini söyledi.



