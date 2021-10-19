Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi'yle ilgili şoke eden gerçek! Duyan 'vay be' diyor!

Camdaki Kız dizisiyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Hande Ataizi ile ilgili 'vay be' dedirten bir gerçek ortaya çıktı. Camdaki Kız dizisinde Cana karakterine hayat veren yıldız, meğer bir dönem gerçekten camdaki kızmış...

Gençliğinde magazin basınının önemli figürlerinden olan Hande Ataizi, Sevda Demirel ile yaşadığı 'Ne dedin sen!' polemiği sırasında yediği tokat nedeniyle yıllarca konuşulmuştu. Ancak Hande Ataizi'nin, şimdilerde oynadığı Camdaki kız dizisiyle ortak bir kaderi olduğu ortaya çıktı.

CAMDAKİ KIZ HANDE

Hande Ataizi, 1999 yılında Bodrum'da bir bar tuvaletinin camından kaçmaya çalışırken cama sıkışmış ve o sırada magazincilere yakalanmıştı. Yıllar sonra o gece basından kaçma nedeninin, burun estetiği olduğunu itiraf eden Ataizi, şu ifadeleri kullanmıştı:

Ben bir operasyon geçirmiştim burnumdan ve hiç kimsenin olmayacağı bir yer diye götürüldüm. Benim öyle bir mekandan haberim bile yoktu. Sonra basından paparaziler gelmeye başlayınca tedirgin oldum, hırs yaptım.

Reklam amaçlı götürülmüştüm ben oraya, belli. Onu anladım ve dedim yani 'Benim buradan kurtulmam lazım.' Çok çocukça bir şey. Şimdi olsa efendi efendi kapıdan çıkar gidersin. Orada bir inatlaşma, yaşında verdiği delilikle diyeyim, 25-26 yaşında falandım herhalde.

Çektirmeyeceğim kendimi diye orada bir tuvalet penceresi buldum. Oradan atlamak üzereyken yakalandım ve o maalesef bir tuvalet penceresi olayı oldu. O zaman benim için bir tramvaydı şimdi tabii insan gülüyor yani.



