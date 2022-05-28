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  4. Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan'dan kas şov!

Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan'dan kas şov!

28.05.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıfır Bir dizisiyle tanınan şimdilerde ise Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterine can veren başarılı oyuncu Cihangir Ceyhan, sosyal medya hesabından karın kaslarını gösterdiği bir videoyu takipçileriyle paylaştı. Kaslarıyla şov yapan oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

Sıfır Bir dizisiyle adından söz ettirdikten sonra Çukur ve Alev Alev'de rol alan Cihangir Ceyhan, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterini oynuyor. Dizideki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

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KASLARIYLA ŞOV YAPTI

Yoğun iş temposunda ara vermeden spor yapan oyuncu, karın kaslarıyla şov yaptı. Asansörde bir video çeken Ceyhan, tişörtünü kaldırarak karın kaslarını sergiledi. O anları 2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan oyuncuya yorum ve beğeni yağdı.

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Cihangir Ceyhan Camdaki Kız dizisi
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