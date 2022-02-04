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  4. Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik iç çamaşırlı pozlarıyla Instagram'ı salladı! ''Hüsnü Komiser görmesin!''

Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik iç çamaşırlı pozlarıyla Instagram'ı salladı! ''Hüsnü Komiser görmesin!''

04.02.2022 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı Camdaki Kız dizisiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Yüsra Geyik, Instagram hesabından paylaştığı ateşli pozlarıyla yorum yağmuruna tutuldu.

Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik iç çamaşırlı pozlarıyla Instagram'ı salladı! ''Hüsnü Komiser görmesin!''

2006 yılından beri yer aldığı Arka Sokaklar dizisinden ayrılarak Camdaki Kız dizisine dahil olan ünlü oyuncu Yüsra Geyik, cesur paylaşımlarıyla magazin gündemini sık sık meşgul ediyor. Bir dergi çekimi için kamera karşısına geçen Geyik'in cüretkar stiline yorum yağdı.

Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik iç çamaşırlı pozlarıyla Instagram'ı salladı! ''Hüsnü Komiser görmesin!''

Yüsra Geyik'in ateşli pozlarına, ''Hüsnü Komiser görmesin!'', ''Bu Zeliş ne ara büyüdü'' ve ''Bağcılar oturuşu yapmışsın'' gibi yorumlar yapıldı.

Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik iç çamaşırlı pozlarıyla Instagram'ı salladı! ''Hüsnü Komiser görmesin!''

Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik iç çamaşırlı pozlarıyla Instagram'ı salladı! ''Hüsnü Komiser görmesin!''

32 yaşındaki ünlü oyuncu, uzun yıllardır yer aldığı Arka Sokaklar dizisinden ayrılarak izleyiciyi üzmüştü.

Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik iç çamaşırlı pozlarıyla Instagram'ı salladı! ''Hüsnü Komiser görmesin!''

Kanal D'nin iddialı dizisi Camdaki Kız'a transfer olan Geyik hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik iç çamaşırlı pozlarıyla Instagram'ı salladı! ''Hüsnü Komiser görmesin!''

Yüsra Geyik'in Camdaki Kız dizisinde ön planda olmasının, bazı oyuncuları rahatsız ettiği ve Geyik'in bu nedenle diziden ayrılacağı iddia edildi.

Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik iç çamaşırlı pozlarıyla Instagram'ı salladı! ''Hüsnü Komiser görmesin!''

Sosyal medyada epey aktif olan Yüsra Geyik'in 370 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik iç çamaşırlı pozlarıyla Instagram'ı salladı! ''Hüsnü Komiser görmesin!''

Geyik, cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik iç çamaşırlı pozlarıyla Instagram'ı salladı! ''Hüsnü Komiser görmesin!''


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Anahtar Kelimeler:
Camdaki Kız dizisi
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