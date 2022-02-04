Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik iç çamaşırlı pozlarıyla Instagram'ı salladı! ''Hüsnü Komiser görmesin!''

2006 yılından beri yer aldığı Arka Sokaklar dizisinden ayrılarak Camdaki Kız dizisine dahil olan ünlü oyuncu Yüsra Geyik, cesur paylaşımlarıyla magazin gündemini sık sık meşgul ediyor. Bir dergi çekimi için kamera karşısına geçen Geyik'in cüretkar stiline yorum yağdı.

Yüsra Geyik'in ateşli pozlarına, ''Hüsnü Komiser görmesin!'', ''Bu Zeliş ne ara büyüdü'' ve ''Bağcılar oturuşu yapmışsın'' gibi yorumlar yapıldı.

32 yaşındaki ünlü oyuncu, uzun yıllardır yer aldığı Arka Sokaklar dizisinden ayrılarak izleyiciyi üzmüştü.

Kanal D'nin iddialı dizisi Camdaki Kız'a transfer olan Geyik hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

Yüsra Geyik'in Camdaki Kız dizisinde ön planda olmasının, bazı oyuncuları rahatsız ettiği ve Geyik'in bu nedenle diziden ayrılacağı iddia edildi.

Sosyal medyada epey aktif olan Yüsra Geyik'in 370 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

Geyik, cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.



