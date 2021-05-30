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Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'i o yorum küplere bindirdi!

30.05.2021 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda yer aldığı projeler ile adından sık sık söz ettiren başarılı oyuncu Burcu Biricik, bu kez de sosyal medya hesabından yayınlandığı gönderisine gelen o yorum ile gündem oldu. Bir İnstagram kullanıcısının gönderisine yaptığı o yoruma Biricik sessiz kalamayarak yanıt verince ortalık karıştı.

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'i o yorum küplere bindirdi!

Şimdilerde Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan psikolojik dizi Camdaki Kız'da Nalan karakterine hayat vermesiyle ekranlara gelen Burcu Biricik, bir gönderisine yapılan o yoruma sert tepki gösterdi. Sergilediği oyunculuk performansı ile son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer alan başaralı oyuncu, bu defa da sosyal medya paylaşımı ile gündemde yer aldı.

O YORUMA SESSİZ KALAMADI

Oyuncu Burcu Biricik, önceki gün ev halini sosyal medya hesabından yayınladı. Ancak bir takipçisi Biricik'e "Yaşlanmış sanki bu" şeklinde bir yorum yapınca ünlü oyuncu, sessiz kalmayarak tepki gösterdi. Burcu Biricik, gelen o yoruma "Ne üslupsuz, ne manasız yorumdur be kardeşim!" sözleriyle karşılık verdi.

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik o yoruma kayıtsız kalamadı!

FATMA DİZİSİYLE BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Geçtiğimiz ay dijital platformda izleyicisinin beğenisine sunulan Fatma adlı dizide başrolü oynayan Burcu Biricik performansı ile alkışları toplamıştı. Acımasız erkekler dünyasında ayakta kalmaya çalışan yalnız bir kadının hikayesini konu edinen Fatma dizisi 40 ülkede en çok izlenen 11. dizi olurken 13 ülkede ise en çok izlenen ilk üç dizi arasına girdi.

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik o yoruma kayıtsız kalamadı!

BURCU BİRİCİK KİMDİR?

4 Mayıs 1989 tarihinde Antalya’da doğdu. 2006 yılında Antalya’da düzenlenen Miss Mediterranean güzellik yarışmasında Akdeniz Kraliçesi seçildi . Lise yıllarında katıldığı tiyatro festivalinde ödül aldıktan sonra profesyonel anlamda oyuncu olmaya karar veren Biricik, Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde lisans eğitimini tamamlarken, aynı zamanda da Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı. Biricik, oyunculuk kariyerine Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda stajyer kadroda yer alarak başladı.

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik o yoruma kayıtsız kalamadı!

2007 yılında Show TV'de yayınlanan Maçolar dizisindeki yan rolüyle televizyonda ilk kez yer aldı. Daha sonra Toprağın Günlüğü kısa filmi çeken Biricik, Kanal D'de 2011 yılında yayınlanan Artiz Mektebi adlı oyunculuk yarışmasına katıldı ve burada birinciliği Alican Aytekin ile paylaştı. Daha sonra Muhteşem Yüzyıl 2011 ve Ustura Kemal 2012 dizilerinde küçük roller aldı. Show TV'de yayınlanan Düşman Kardeşler 2012 dizisindeki Derya adlı Trakyalı bir kızı canlandırdı.
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik o yoruma kayıtsız kalamadı!

Oyuncu, TRT 1'de yayınlanan Beni Böyle Sev 2013 dizisinde Seda karakterini canlandırmış ve aynı zamanda çeşitli reklam filmlerinde oynamıştır. Biricik 2014 yılının Kasım ayında Kanal D'de başlayan Şeref Meselesi dizisinde Kübra karakterini canlandırdı. 2015-2017 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Hayat Şarkısı'nda Hülya karakterini canlandırdı. 2016 yılında Emre Yetkin'le evlendi. 2019 yılında yayınlanan Çiçero isimli sinema filminde Erdal Beşikçioğlu ile başrolü paylaştı. Aynı yıl Kuzgun dizisinde rol almaya başladı. 2020 yılında Kırmızı Oda dizisinde Boncuk karakteriyle konuk oyuncu olarak yer aldı. 2021'de Netflix'te yayınlanan Fatma dizisinin çekimlerini tamamladı. Şimdilerde Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Nalan İpekoğlu karakterini canlandırmaktadır.

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Burcu Biricik Camdaki Kız dizisi
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