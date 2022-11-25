Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu sevgilisiyle ilk kez görüntülendi!

İlk olarak O Ses Türkiye yarışmasıyla hayatımıza giren Feyyaz Şerifoğlu, Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Can karakteriyle geniş çevrelerce tanınmayı başardı.

Bir süredir Camdaki Kız dizisinde Sedat karakterine hayat veren Şerifoğlu'nun özel hayatı merak konusu olmuştu. 31 yaşındaki ünlü oyuncunun sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı. Şerifoğlu'nun Kanal D Haber Hafta Sonu sunucusu Merve Dinçkol ile birliktelik yaşadığı öğrenildi.



EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

İkili, önceki akşam bir etkinliğe el ele katıldı. Özel hayatı hakkında konuşan Feyyaz Şerifoğlu, "Güzel giden birlikteliğimiz var. Vakit buldukça Merve'nin sunduğu haberleri izliyorum" dedi.

