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Camdaki Kız'ın Sedat'ının sevgilisi güzelliğiyle büyüledi! İkinci yıla özel poz

19.09.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncuları arasında Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Enis Arıkan gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız’da Sedat karakterine hayat veren Feyyaz Şerifoğlu sevgilisiyle yıl dönümlerini kutladı. Bir süredir Merve Dinçkol’la beraber olan Şerifoğlu’nun sevgilisi güzelliğiyle beğeni topladı.

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Camdaki Kız dizisiyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Feyyaz Şerifoğlu sevgilisiyle yıl dönümlerine özel poz verdi. Oyunculuğu ile beğeni toplayan Şerifoğlu'nun sevgilisi olan Merve Dinçkol Kanal D’de haber spikeri.

Hafta sonu haberlerini sunan ünlü isim sevgilisi Feyyaz Şerifoğlu ile fotoğraflarını “Daha nice senelerimize” notuyla paylaştı.

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2021 yılından beri birlikte olan ünlü çift daha önce beraberliklerini sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla ilan etmişlerdi.

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1986 doğumlu olan Merve Dinçkol, Beykent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü mezunu.

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Muhabirlik ve editörlük yapan güzel spiker, Demirören Medya'da Öykü Cengiz ile program hazırladı. Daha sonra Gözde Atasoy'un kanaldan ayrılmasıyla Kanal D Haber koltuğuna oturdu.

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Sosyal medyayı kullanan Merve Dinçkol ünlü oyuncu Hakan Dinçkol’un kız kardeşi.

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