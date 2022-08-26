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Camdaki Kız'ın yıldızı Burcu Biricik ilk kez Ahmet Mümtaz Taylan'a anlattı! "Babamla tanışmıyorum"

26.08.2022 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. Türkiye'nin en başarılı oyuncularından biri olup, özel hayatını başarılı bir şekilde gözlerden uzak tutmayı başaran güzel oyuncu, özel hayatıyla ilgili yaptığı itirafla herkesi duygulandırdı.

Camdaki Kız'ın yıldızı Burcu Biricik ilk kez Ahmet Mümtaz Taylan'a anlattı! "Babamla tanışmıyorum"

Gerçek yaşam öykülerinin paylaşıldığı programın dün akşamki konuğu oyuncu Burcu Biricik, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sorularını yanıtladı.

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"ABİM BENİM İÇİN HAYALLERİNDEN VAZGEÇTİ"

Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Kardeşin için bütün hayallerinden vazgeçer miydin?” sorusu üzerine Biricik; “Benim abim öyle bir şey yaptı. Ben o zaman okuyordum, o liseyi bitirdi ve ondan sonra dedi ki “Ben çalışmaya başlayayım çünkü Burcu’nun okuması lazım. Evde herkes çalışırdı. Ben de kafede çalışıyordum garson olarak, hatta kuaförlük ve palyaçoluk da yaptım. Abim şimdi Danimarka’da. Evlendi ve iki çocuğu var. Abi dediğimiz de 2 yaş büyük benden” açıklamalarında bulundu.

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"BABAMLA TANIŞMIYORUM"

Ahmet Mümtaz Taylan, Türkiye'nin konuştuğu 18 yaşında öldürülen Zehra Bayır'ın hikayesini paylaşırken Burcu Biricik'in duygusal aile hikayesi günyüzüne çıktı.

Burcu Biricik ve Emre Yetkin çifti yüzde 9 oy alarak dördüncü oldu.

Ahmet Mümtaz Taylan'ın "Zehra babasından yardım istemeli miydi?" sorusunda Burcu Biricik şu cevabı verdi:

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik annesinin kopyası!Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik annesinin kopyası!

"BEN DE YARDIM İSTEMEYEBİLİRDİM"

"İstemeliydi... Ben de istemezdim, büyük ihtimal... Yani o zamana kadar yoksan ve ben bu yaşıma kadar bir şekilde yaşam savaşı verip kendi kendime bir şekilde... 'Neredeysen orada kal' derdim. Ben babamla tanışmıyorum... Şimdi öyle değil, şimdi herkesi anlamaya çalışıyorum. Hayat ona da bir şey getirmiştir, öylesini tercih etmiştir, başka bir yola girmek zorunda kalmıştır. Bunların hepsiyle kabullenip yola devam ediyorsun. Ben olsam ben de yardım istemeyebilirdim."

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