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Camdaki Kız Nalan'ın babası Metin kimdir, hikayesi nasıl? Camdaki Kız Nalan'ın gerçek babası ortaya çıktı!

03.11.2022 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız dizisi her hafta ilgi ile izleniyor. Gülseren Buğdayıcıoğlu'nun Camdaki Kız kitabından uyarlanan bu dizinin gerçek hayat hikayesini yansıttığı biliniyor. İzleyiciler bu hafta Kanal D ekranlarında yayınlanacak bölümünün fragmanında Camdaki Kız Nalan'ın gerçek babası Metin'in ortaya çıktığını görüyor. Peki Camdaki Kız Nalan'ın babası Metin kimdir, hikayesi nedir? Camdaki Kız Nalan'ın babası Metin'i kim canlandıracak?

Camdaki Kız Nalan'ın babası Metin kimdir, hikayesi nasıl? Camdaki Kız Nalan'ın gerçek babası ortaya çıktı!

Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü oldukça merak uyandırıyor. 55. bölüm fragmanında yayınlanan görüntülere göre bu bölümde Camdaki Kız Nalan'ın gerçek babası Metin ortaya çıkacak. İzleyiciler, Kanal D ekranlarında yayınlanan Burcu Biricik, Cihan Ceyhan, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer, Enis Arıkan gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizide Nalan'ın babası Metin'i kimin oynayacağını merak ediyor. Camdaki Kız Nalan'ın babası Metin kimdir, hikayesi nedir? sıklıkla aratılan konular arasında bulunuyor.

CAMDAKİ KIZ NALAN'IN BABASI KİMDİR? HİKAYESİ NEDİR?

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Camdaki Kız dizisi Gülseren Buğdayıcıoğlu'nun Camdaki Kız kitabından uyarlamadır. Bu dizinin gerçek hayat hikayesinden esinlenildiği biliniyor. Kitap'ta yer alan bilgilere göre Nalan'ın babası Feride'nin kardeşidir. Camdaki Kız kitabının sonlarına doğru Nalan'ın hayatına giren babası Metin'in hikayesi okuyucuların dikkatini çekmişti.

CAMDAKİ KIZ NALAN'IN BABASINI KİM CANLANDIRACAK?

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Camdaki Kız'ın son bölümünde Metin, ablası Feride'yi arayarak "Kızımı görmek istiyorum" diyor. Yayınlanan görüntülerde Nalan'ın babası Metin'in kim olduğu tam olarak gösterilmiyor.

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