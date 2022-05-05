Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisi 41 bölümdür ekranlarda yerini alıyor. Psikoloji ve dram türündeki Camdaki Kız dizisinde Burcu Biricik'in hayat verdiği Nalan rolünün yaşadıkları anlatılıyor. Camdaki Kız 42. bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Peki Camdaki Kız neden yok? 5 Mayıs Camdaki Kız yeni bölümü ne zaman?
Camdaki Kız dizisinin 42. bölümü merakla bekleniyordu. Dizinin yeni bölümü bu akşam (5 Mayıs 2022 Perşembe) ekranlarda yer almayacak. Ayrıca dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlanmadı. Ramazan Bayramı olduğu için Camdaki Kız bu akşam yok. Dizinin yeni bölümünün 12 Mayıs Perşembe günü yayınlanması bekleniyor.
Camdaki Kız'ın dizinin çekimleri İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştiriliyor. Köşk sahneleri ise Beykoz'da çekiliyor.
Burcu Biricik - Nalan
Selma Ergeç - Selen
Feyyaz Şerifoğlu - Sedat
Şerif Erol - Adil
Tuğra Tülek - Levent
Hamza Yazıcı- Tako
Merve Polat - Billur
Tamer Levent - Rafet
Cihangir Ceyhan - Hayri
Enis Arıkan - Muzo
Nur Sürer - Feride
Hande Ataizi - Cana
Nihal Menzil - Hafize
Feri Baycu Güler - Döndü
Devrim Yakut - Gülcihan
Engin Şenkan - Cavit
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