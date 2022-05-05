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Camdaki Kız neden yok? 5 Mayıs Camdaki Kız yeni bölümü ne zaman?

05.05.2022 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrolünde Burcu Biricik'in yer aldığı Camdaki Kız dizisi ilgi çekici senaryosuyla ekranlarda yerini alıyor. Perşembe günleri yayınlanan Camdaki Kız dizisinin 5 Mayıs 2022 Perşembe akşamında Kanal D yayın akışında yer almaması dikkat çekti. Peki Camdaki Kız neden yok? 5 Mayıs Camdaki Kız yeni bölümü ne zaman? İşte detaylar...

Camdaki Kız neden yok? 5 Mayıs Camdaki Kız yeni bölümü ne zaman?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisi 41 bölümdür ekranlarda yerini alıyor. Psikoloji ve dram türündeki Camdaki Kız dizisinde Burcu Biricik'in hayat verdiği Nalan rolünün yaşadıkları anlatılıyor. Camdaki Kız 42. bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Peki Camdaki Kız neden yok? 5 Mayıs Camdaki Kız yeni bölümü ne zaman?

CAMDAKİ KIZ NEDEN YOK?

Camdaki Kız dizisinin 42. bölümü merakla bekleniyordu. Dizinin yeni bölümü bu akşam (5 Mayıs 2022 Perşembe) ekranlarda yer almayacak. Ayrıca dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlanmadı. Ramazan Bayramı olduğu için Camdaki Kız bu akşam yok. Dizinin yeni bölümünün 12 Mayıs Perşembe günü yayınlanması bekleniyor.

Camdaki Kız neden yok? 5 Mayıs Camdaki Kız yeni bölümü ne zaman?

CAMDAKİ KIZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Camdaki Kız'ın dizinin çekimleri İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştiriliyor. Köşk sahneleri ise Beykoz'da çekiliyor.

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?

Burcu Biricik - Nalan
Selma Ergeç - Selen
Feyyaz Şerifoğlu - Sedat
Şerif Erol - Adil
Tuğra Tülek - Levent
Hamza Yazıcı- Tako
Merve Polat - Billur
Tamer Levent - Rafet
Cihangir Ceyhan - Hayri
Enis Arıkan - Muzo
Nur Sürer - Feride
Hande Ataizi - Cana
Nihal Menzil - Hafize
Feri Baycu Güler - Döndü
Devrim Yakut - Gülcihan
Engin Şenkan - Cavit


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Anahtar Kelimeler:
Burcu Biricik Camdaki Kız dizisi
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