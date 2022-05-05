Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisi 41 bölümdür ekranlarda yerini alıyor. Psikoloji ve dram türündeki Camdaki Kız dizisinde Burcu Biricik'in hayat verdiği Nalan rolünün yaşadıkları anlatılıyor. Camdaki Kız 42. bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Peki Camdaki Kız neden yok? 5 Mayıs Camdaki Kız yeni bölümü ne zaman?

CAMDAKİ KIZ NEDEN YOK?

Camdaki Kız dizisinin 42. bölümü merakla bekleniyordu. Dizinin yeni bölümü bu akşam (5 Mayıs 2022 Perşembe) ekranlarda yer almayacak. Ayrıca dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlanmadı. Ramazan Bayramı olduğu için Camdaki Kız bu akşam yok. Dizinin yeni bölümünün 12 Mayıs Perşembe günü yayınlanması bekleniyor.

CAMDAKİ KIZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Camdaki Kız'ın dizinin çekimleri İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştiriliyor. Köşk sahneleri ise Beykoz'da çekiliyor.

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?

Burcu Biricik - Nalan

Selma Ergeç - Selen

Feyyaz Şerifoğlu - Sedat

Şerif Erol - Adil

Tuğra Tülek - Levent

Hamza Yazıcı- Tako

Merve Polat - Billur

Tamer Levent - Rafet

Cihangir Ceyhan - Hayri

Enis Arıkan - Muzo

Nur Sürer - Feride

Hande Ataizi - Cana

Nihal Menzil - Hafize

Feri Baycu Güler - Döndü

Devrim Yakut - Gülcihan

Engin Şenkan - Cavit



