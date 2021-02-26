Camdaki Kız oyuncuları belli olmaya başladı! Burcu Biricik'ten sonra...

Binnur Kaya ve Tülin Özen'in başrollerinde oynadığı Tv8 ekranlarının fenomen dizisi Kırmızı Oda'nın ardından Gülseren Budayıcıoğlu'nun yazdığı Camdaki Kız kitabı da dizi oluyor.

OGM Pictures imzalı dizide Kırmızı Oda'daki sahneleriyle seyirciyi ekrana kilitleyen Boncuk karakterine can veren Burcu Biricik ve Can karakterine hayat veren Feyyaz Şerifoğlu Camdaki Kız dizisinde başrolü paylaşacak.

Kanal D'de yayınlanacak dizinin okuma provalarına ise başlandı.

Dizinin kadrosunda Hande Ataizi, Devrim Yakut, Tamer Levent, Nur Sürer, Enis Arıkan ve Nihal Menzil gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor.



