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  4. Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Kapalı kapılar ardındaki Muzo, ortaya çıkıyor!

Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Kapalı kapılar ardındaki Muzo, ortaya çıkıyor!

22.04.2021 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız dizisi yayınlandığı ilk günden beri birçok izleyicinin dikkatini çeken, psikolojik dram türünde bir dizidir. Her Perşembe Star TV’de izleyici ile buluşan diziye bu hafta bir yeni isim dahil oluyor. Yeni fragmanda görüldüğü üzere, Sedat’ın abisi rolünde Enis Arıkan, Muzo karakteri ile ekranlara geliyor. Her şeyin ortaya çıktığı fragmanda, izleyiciler yeni bölümü heyecanla bekliyor.

Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Kapalı kapılar ardındaki Muzo, ortaya çıkıyor!

Camdaki Kız dizisi, Star TV’de her Perşembe izleyiciler ile buluşuyor. Yeni fragmanda, Sedat’ın kız arkadaşı ile olan fotoğrafları ailenin eline ulaşırken aynı zamanda Nalan da bu fotoğrafları görüyor. Sedat’ın babası oldukça sinirli bir şekilde Sedat’a tepki gösterirken, kapalı kapılar ardında yaşayan ve dışarı hiç çıkmayan kardeşleri Muzo, Camdaki Kzı dizisine dahil oluyor.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Sedat, babasının tepkileri karşısında bir karar almak zorunda kalıyor! Hayatıyla ilgili önemli bir seçim yapmak zorunda kalan Sedat, ne yapacak? Nalan, gazetede gördüklerinden sonra nasıl bir durumun içinde kalacak?

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CAMDAKİ KIZ 2. BÖLÜMDE NE OLDU?

Sedat'ın evlilik teklif etmesinden sonra düğün hazırlıkları başlamıştır. Hayalleri olan Nalan oldukça heyecanlı olsa da onun bu heyecanını baltalamaya çalışan biri vardır. Annesi Feride, Nalan'a yüzlerini yere eğmemesi konusunda baskı yapar. Sedat'ın Nalan'a olan sürprizi ise Feride tarafından gölgelenir.


CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI


CAMDAKİ KIZ İKİNCİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI


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Anahtar Kelimeler:
Star TV Camdaki Kız dizisi
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