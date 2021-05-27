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Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı! | Koroğlu ailesi, Nalan’a ulaşmak için İpekoğlu ailesini ziyaret ediyor!

27.05.2021 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız dizisi, ilgi çekici konusu ile her hafta izleyicileri ekrana kilitliyor. Psikolojik dram kategorisinde yer alan dizinin yeni bölüm fragmanında, Nalan ve Sedat’ın öpüştüğünü gören Feride, Nalan’ın hayatını cehenneme çeviriyor. Yaptığı zehirli su ile Nalan’ı zehirlediği sahneler ise izleyenleri şoke etti.

Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı! | Koroğlu ailesi, Nalan’a ulaşmak için İpekoğlu ailesini ziyaret ediyor!

Camdaki Kız dizisinin başrollerinde Nalan karakteri ile Burcu Biricik ve Sedat karakteri ile Feyyaz Şerifoğlu yer alıyor. Dizinin yayınlanan son fragmanında, Nalan’ın zehirlendiği sahneler dikkat çekiyor. Muzo ise Nalan’ın yere düştüğünü görerek müdahale ediyor. Peki Muzo, Nalan’ın hayatını kurtarabilecek mi?

FERİDE, SINIRI AŞIYOR!

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Sedat ve Nalan’ın öpüştüğünü gören Feride beyninden vurulmuşa döner. Geçmişte yaşadığı felaketin etkisiyle kontrolü kaybeden Feride, Nalan’a uyguladığı şiddetin dozunu iyice artırır. Böylece hayatının en mutlu anını yaşamış olan Nalan’ın hayatı, birden cehenneme dönüşür.

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Feride, Nalan’ın dünyayla bağlantısını koparıp, onu eve kapattığı için Sedat da bir türlü Nalan’a ulaşamaz. Gün geçtikçe Nalan’a olan hisleri artan Sedat, sonunda merak eder ve konuyu ailesine açar. Bunun üzerine Koroğlu ailesi, İpekoğlu ailesinin evine habersiz bir ziyarette bulunur. İlk defa Nalan’ın evine giden Muzo, yaşanmak üzere olan büyük felaketi engelleyebilecek midir?


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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Burcu Biricik Camdaki Kız dizisi
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