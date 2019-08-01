Mynet Trend

Cami minaresinde intihara kalkıştı, bayıldı

sesamos sesamos
YAŞAM  | 01.08.2019 03:52 | Son Güncelleme

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, intihar etmek için çıktığı caminin minaresinde bayılan Ecevit A., hastaneye kaldırıldı.

Cami minaresinde intihara kalkıştı, bayıldı

Olay, saat 23.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi’ndeki Orman Camisi’nde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olan Ecevit A., caminin minaresine çıkarak intihar etmek istedi. Ecevit A.’yı görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

MİNAREDE BAYGINLIK GEÇİRDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri önlem amacıyla hava yastığı açarken, polis ekipleri ise minaredeki Ecevit A.’yı ikna etmeye çalıştı. Bu sırada Ecevit A. minarede baygınlık geçirdi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ecevit A., Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

(DHA)

Motor sporcularının vazgeçilmezi: Kazdağları Motor sporcularının vazgeçilmezi: Kazdağları
Kardeşini parkta baygın halde buldu! 'Bizi rezil ediyorsun'Kardeşini parkta baygın halde buldu! 'Bizi rezil ediyorsun'
Korkunç kaza! Genç kız metrelerce sürüklendiKorkunç kaza! Genç kız metrelerce sürüklendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Denizli cami Minare intihar girişimi

En Çok Okunan Trend Haberler

Evin bahçesinde olanları görünce mezar yaptırdı

Evin bahçesinde olanları görünce mezar yaptırdı

Araçlara sakın bunu yapmayın! Cezası 9 bin 898 TL!

Araçlara sakın bunu yapmayın! Cezası 9 bin 898 TL!

Gören şoke oluyor: Bu inanılmaz yaratıklara aşık oldum!

Gören şoke oluyor: Bu inanılmaz yaratıklara aşık oldum!

Şortlu bir kadının otobüsten indirilmesine büyük tepki!

Şortlu bir kadının otobüsten indirilmesine büyük tepki!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Büyük ikramiyeyi alan çiftçi, köyüne geri döndü

Büyük ikramiyeyi alan çiftçi, köyüne geri döndü

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Profesörler yurt dışına kaçırmak isterken yakalandı

Profesörler yurt dışına kaçırmak isterken yakalandı

Sosyal medya bunu konuşuyor! 'Türksünüz' dedi ve...

Sosyal medya bunu konuşuyor! 'Türksünüz' dedi ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Parkta intihara kalkışan gencin ablası: Bizi rezil ediyorsun

Kardeşini parkta baygın halde buldu! 'Bizi rezil ediyorsun'

Korkunç kaza! Karşıya geçmek isteyen genç kız metrelerce sürüklendi

Korkunç kaza! Genç kız metrelerce sürüklendi

10 gündür boynunda kavanoz parçasıyla gezen kedi, kurtarıldı

Kurtarılmaya çalışılan 'inatçı' kedi yakalandı

Samsun'dan gölete giren 3 çocuk boğuldu

Samsun'dan acı haber! 3 kuzenin cansız bedenine ulaşıldı

Tam 1.3 ton ağırlığında! Fiyatı dudak uçuklattı

Tam 1.3 ton ağırlığında! Fiyatı dudak uçuklattı

Markette kadınların arkasına geçerek mastürbasyon yapmıştı! O sapıktan iğrenç itiraflar

Markette kadınların arkasına geçerek mastürbasyon yapmıştı! O sapıktan iğrenç itiraflar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.