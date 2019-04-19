Camide büyük ahlaksızlık! Böyle görüntülendi

Olay, İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallei Yenidoğan Camii'nin tuvaletinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geceleyin caminin tuvaletine giden kimliği belirsiz bir kişi önce abdesthanedeki musluktan su içip daha sonra da tuvalet işletmecisinin odasının kapı kilidini kırıp içeriden 1 adet cep telefonu ve bozuk paraları çaldı. Hırsız abdesthanede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaybedildi.
Hırsızlık olayının fark edilmesi üzerine olay polise haber verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)
Ekrem İmamoğlu çalışanlarla buluştu: Hizmet etmeyenler istifasını versin, gitsin!
Dikkat, hava ısınınca ortaya çıkıyor! Suya limon sıkarsanız...
Bu habere dikkat! Eğer böyle uyuyorsanız...
İşte Ekrem İmamoğlu'nun ilk talimatı! 'Birine musakka birine antrikot olmaz'
Bluzundaki inciler yanlış konumlanınca...
Sosyal medyayı salladı! YSK başkanını arayıp...
Kazılarla ortaya çıktı! Gizemli dinin mensupları...
Bu ülkelere gidecekseniz mutlaka bilmeniz gerekiyor!
Bu 'selfie'leri anlamak mümkün değil!
Seçimin ardından hafızalara kazınan 7 fotoğraf
Okuyucu Yorumları 0 yorum