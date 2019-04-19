Mynet Trend

Camide büyük ahlaksızlık! Böyle görüntülendi

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 19.04.2019 21:35 | Son Güncelleme

Samsun'da bir caminin tuvaletinde hırsızlık yapan bir kişi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallei Yenidoğan Camii'nin tuvaletinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geceleyin caminin tuvaletine giden kimliği belirsiz bir kişi önce abdesthanedeki musluktan su içip daha sonra da tuvalet işletmecisinin odasının kapı kilidini kırıp içeriden 1 adet cep telefonu ve bozuk paraları çaldı. Hırsız abdesthanede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaybedildi.

grh

Hırsızlık olayının fark edilmesi üzerine olay polise haber verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

Yok böyle maaş! Bu işi yapması için 189 bin lira vereceklerYok böyle maaş! Bu işi yapması için 189 bin lira verecekler
Fuhuş baskını! 2'si kadın 5 kişi...Fuhuş baskını! 2'si kadın 5 kişi...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsun hırsızlık

En Çok Okunan Trend Haberler

Manisa'da korkunç olay! 3 kişi öldü

Manisa'da korkunç olay! 3 kişi öldü

Açıklama geldi: İstanbullulardan tek bir talebimiz var...

Açıklama geldi: İstanbullulardan tek bir talebimiz var...

Tek kelimeyle vahşet! 'Bakışlarından şüphelendim'

Tek kelimeyle vahşet! 'Bakışlarından şüphelendim'

Ekrem İmamoğlu çalışanlarla buluştu: Hizmet etmeyenler istifasını versin, gitsin!

Ekrem İmamoğlu çalışanlarla buluştu: Hizmet etmeyenler istifasını versin, gitsin!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ünlü spiker Erhan Ertürk'ün skandal anları!

Ünlü spiker Erhan Ertürk'ün skandal anları!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Günübirlik dairede rezalet!

Günübirlik dairede rezalet!

Nusret imzayı attı! 'Benim için hayal olan...'

Nusret imzayı attı! 'Benim için hayal olan...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sinop'ta fuhuş operasyonu! Eş zamanlı baskın

Fuhuş baskını! 2'si kadın 5 kişi...

Çocuklar oynarken buldu! Elleri, ayakları kesilmiş ve yakılmış...

Çocuklar oynarken buldu! Elleri, ayakları kesilmiş ve yakılmış...

Aniden bastırdı, her yer beyaza büründü: Kış geri geldi

Aniden bastırdı, her yer beyaza büründü: Kış geri geldi

Korkunç manzara! Hayatının şokunu yaşadı

Korkunç manzara! Hayatının şokunu yaşadı

Tek kelimeyle vahşet! 'Bakışlarından şüphelendim'

Tek kelimeyle vahşet! 'Bakışlarından şüphelendim'

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde korkutan görüntü! Binlercesi telef oldu

Korkutan görüntü! Binlercesi telef oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.