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  4. Camideki iğrenç tacizle ilgili yeni gelişme! Mahalleli linç girişiminde bulunmuştu

Camideki iğrenç tacizle ilgili yeni gelişme! Mahalleli linç girişiminde bulunmuştu

31.05.2022 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün gece Esenyurt'ta yaşanan olay semt sakinleri arasında infiale yol açtı. 10 yaşındaki bir çocuğun camide istismara uğradığını duyan mahalleli M.A.B'ye linç girişiminde bulunmuştu. Gözaltına alınan zanlı bugün tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklandı.

Camideki iğrenç tacizle ilgili yeni gelişme! Mahalleli linç girişiminde bulunmuştu

Esenyurt'ta 10 yaşındaki bir çocuğu taciz ettiği iddiasıyla mahallelinin linç girişiminde bulunduğu M.A.B. tutuklandı.

ÇEVİK KUVVET ÇIKARDI

Olay, dün akşam saatlerinde Süleymaniye Mahallesi'nde yaşandı. Bir camide çocuğun taciz edildiği iddia edildi. Mahalleli cami önüne toplanarak şüpheliyi linç etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, şüpheli M.A.B.'yi gözaltına aldı. Ancak, çevrede kısa sürede toplanan grup, şüphelinin polis tarafından emniyete götürülmesini engelledi. Bu sırada mahallede tansiyon yükseldi. Çevik Kuvvet desteği alınarak kalabalıktan çıkarılan M.A.B. götürüldüğü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen M.A.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

taciz

İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İstanbul Valiliği ise konuyla ilgili, "Bugün Esenyurt ilçemiz Süleymaniye Mahallesi'nde çocuğa yönelik tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli şahıs, kısa sürede güvenlik güçlerimizce yakalanmıştır. İnsanlık suçu olarak gördüğümüz bu eylemleri nefretle ve esefle kınıyoruz, lanetliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt taciz
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