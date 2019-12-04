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Camın sanata dönüşmesini ücretsiz olarak öğretecek

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 04.12.2019 16:59 | Son Güncelleme

Denizli’nin Buldan ilçesinde cam işleme sanatçısı Ayla Ermiş tarafından ‘cam işlemeciliği’ kursu açıldı.Ermiş açtığı kurs ile camı sanatla buluşturmayı hedeflendiğini söyledi.

Camın sanata dönüşmesini ücretsiz olarak öğretecek

Denizli’nin Buldan ilçesinde cam işleme sanatçısı Ayla Ermiş tarafından ‘cam işlemeciliği’ kursu açıldı.
Ermiş açtığı kurs ile camı sanatla buluşturmayı hedeflendiğini söyledi. Cam işlemeciliğinin gerçek anlamda bir sanat olduğunu ifade eden Ermiş açacağı kursun ücretsiz olacağını ve 4 ay süreceğini belirtti. Ermiş, “Cam işleme sanatını ‘camın sen olma hali’ olarak nitelendiriyoruz. Buldan ilçesi dokumasıyla, kültürüyle sanatla birlikte yaşayan bir ilçe. Şimdi de camı sanatla ve asıl önemlisi dokumayla birleştirmek istiyoruz. Kursumuz yaklaşık 4 ay sürecek. Haftada 4 saat olmak üzere ikişer kişilik gündüz ve gece kurslarımızı ücretsiz yapacağız. Tüm Buldanlı vatandaşlarımız katılabilir. Yapacağımız boncuk, bilezik, kolye, anahtarlık tasarımlarını dünyaca ünlü dokumalarımıza uyarlamak istiyorum” dedi.

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