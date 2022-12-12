Caminin çatısına domuz kafası bıraktılar! İbadet etmeye gelenler dehşete düştü

Bir cami ve sosyal tesis içeren ve on yıldan uzun süredir bölgedeki Müslümanlara hizmet veren Heatons Muslim Community Trust (HMCT) binasındaki ibadetçiler, 9 Aralık Cuma günü saat 21:15 civarında gerçekleştirdikleri bir toplantıdan ayrılırken korkunç bir şey fark ettiler. Binanın alçak ve düz çatısına, kolaya görülebilir bir konuma bir domuz kafası bırakılmıştı.

İKİ ŞÜPHELİ VAR

Ziyaretçilerinin birçoğu çocuklar ve yaşlılar olan caminin yetkilileri olayın üzerine hızla alarma geçti ve durumu polise bildirdi. Polisin olayı bir nefret eylemi olarak kaydettiği ve soruşturmaların devam ettiği aktarıldı. Olaya ilişkin araştırmalarda güvenlik kamerası görüntülerinin, biri çöp torbası taşıyor gibi görünen iki kişinin bir arabayla binaya yanaştığını ve dışarı çıktığını gösterdiği ve bu şahısların peşine düşüldüğü bildirildi.

İLK KEZ YAŞANDI

Merkez daha önce iki kez hırsızlığa maruz kalmasına rağmen, ilk kez böyle bir saldırıda hedef alınmıştı ancak Heatons Muslim Community Trust (HMCT) bu tür olayların ülke genelinde yaygın olduğunu söyledi. Yapılan açıklamada, bunun bir defaya mahsus bir durum olmadığı ve sıklıkla camilerin personeline veya ibadet edenlere yönelik fiziksel taciz yaşandığı açıklandı.

KORKUYORLAR

Olayla ilgili konuşan Muhammed Tayyab Mohiuddin, korkunç keşfi anlatırken "Merkezi kullanan çok sayıda yaşlı insanımız ve çok sayıda çocuğumuz var ve açıkçası birilerinin bizi hedef almasından, gelecekte birinin daha ileri gitmesinden veya yanlış bir adım atmasından korkuyorlar.'' diye konuştu.