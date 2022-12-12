Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Caminin çatısına domuz kafası bıraktılar! İbadet etmeye gelenler dehşete düştü

Caminin çatısına domuz kafası bıraktılar! İbadet etmeye gelenler dehşete düştü

12.12.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'nin Stockport, Greater Manchester'da yaşanan bir nefret eylemi, endişeye neden oldu. Bölgedeki bir caminin ve toplum merkezinin çatısına bir domuz kafası bırakılması üzerine şaşkına dönen Müslümanlar, hedef olmaları ihtimali üzerine kaygı duymaya başladı.

Caminin çatısına domuz kafası bıraktılar! İbadet etmeye gelenler dehşete düştü

Bir cami ve sosyal tesis içeren ve on yıldan uzun süredir bölgedeki Müslümanlara hizmet veren Heatons Muslim Community Trust (HMCT) binasındaki ibadetçiler, 9 Aralık Cuma günü saat 21:15 civarında gerçekleştirdikleri bir toplantıdan ayrılırken korkunç bir şey fark ettiler. Binanın alçak ve düz çatısına, kolaya görülebilir bir konuma bir domuz kafası bırakılmıştı.

İKİ ŞÜPHELİ VAR

0_PIG2jpeg

Ziyaretçilerinin birçoğu çocuklar ve yaşlılar olan caminin yetkilileri olayın üzerine hızla alarma geçti ve durumu polise bildirdi. Polisin olayı bir nefret eylemi olarak kaydettiği ve soruşturmaların devam ettiği aktarıldı. Olaya ilişkin araştırmalarda güvenlik kamerası görüntülerinin, biri çöp torbası taşıyor gibi görünen iki kişinin bir arabayla binaya yanaştığını ve dışarı çıktığını gösterdiği ve bu şahısların peşine düşüldüğü bildirildi.

İLK KEZ YAŞANDI

1_PIG3jpeg

Merkez daha önce iki kez hırsızlığa maruz kalmasına rağmen, ilk kez böyle bir saldırıda hedef alınmıştı ancak Heatons Muslim Community Trust (HMCT) bu tür olayların ülke genelinde yaygın olduğunu söyledi. Yapılan açıklamada, bunun bir defaya mahsus bir durum olmadığı ve sıklıkla camilerin personeline veya ibadet edenlere yönelik fiziksel taciz yaşandığı açıklandı.

KORKUYORLAR

Olayla ilgili konuşan Muhammed Tayyab Mohiuddin, korkunç keşfi anlatırken "Merkezi kullanan çok sayıda yaşlı insanımız ve çok sayıda çocuğumuz var ve açıkçası birilerinin bizi hedef almasından, gelecekte birinin daha ileri gitmesinden veya yanlış bir adım atmasından korkuyorlar.'' diye konuştu.

İlginizi Çekebilir

Çalıştığı ibadethanede üçlü cinsel ilişkiye girip filme aldı!

Çalıştığı ibadethanede üçlü cinsel ilişkiye girip filme aldı!

 Böylesi ancak filmlerde olur! Resmen öldü ama...

Böylesi ancak filmlerde olur! Resmen öldü ama...

 Kilisenin önünden çırılçıplak poz paylaşmıştı! Hapis cezası...

Kilisenin önünden çırılçıplak poz paylaşmıştı! Hapis cezası...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pes dedirtti! En yakın arkadaşı ve sevgilisini yatakta bastıPes dedirtti! En yakın arkadaşı ve sevgilisini yatakta bastı
10 yıl önce gömülmüştü! Mezarından çıkartıp...10 yıl önce gömülmüştü! Mezarından çıkartıp...
Evli adamla beraber olan kadının toynakları ve kuyruğu çıktı Evli adamla beraber olan kadının toynakları ve kuyruğu çıktı
Anahtar Kelimeler:
İngiltere domuz cami

En Çok Okunan Trend Haberler

Çıplak fotoğraflarını gönderdi! Öğrencisiyle arabada cinsel ilişki...

Çıplak fotoğraflarını gönderdi! Öğrencisiyle arabada cinsel ilişki...

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Ülkesine bikinili pozuyla destek verdi! Beğeni butonu çöktü

Ülkesine bikinili pozuyla destek verdi! Beğeni butonu çöktü

Yetişkin içerik yıldızı: ''Ayaklarımı ve terli çoraplarımı...''

Yetişkin içerik yıldızı: ''Ayaklarımı ve terli çoraplarımı...''

İlginizi Çekebilir

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Caminin çatısına domuz kafası bıraktılar! Görenler dehşete düştü

Caminin çatısına domuz kafası bıraktılar! Görenler dehşete düştü

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.