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Böylesi ancak filmlerde olur! Resmen öldü ama...

05.09.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Klinik olarak ölü' ilan edilen bir adamın karısı, organlarının bağış için toplanmasından birkaç dakika önce mucizevi bir şekilde yaşam belirtileri göstermeye başladığını iddia etti. Beyin ölümünün gerçekleşmediği ve derin bir komada olduğu anlaşılan 37 yaşındaki Ryan Marlow'un durumunun hala belirsiz olduğu bildirildi.

Böylesi ancak filmlerde olur! Resmen öldü ama...

Kuzey Carolina'dan bir papaz olan Marlow, doktorlar beyin ölümü gerçekleştiğine karar vermeden önce, nadir görülen ve pişmiş dilimlenmiş etler ve pastörize edilmemiş süt ürünleri de dahil olmak üzere, listeria bakterisi içeren yiyecekleri yemekten kaynaklanan bir bakteriyel enfeksiyon olan listeria ile mücadele etmiş ve iki hafta hastanede yatmıştı.

KAYITLI BİR ORGAN BAĞIŞÇISIYDI

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Facebook'taki bir canlı yayında eşi Megan, kendisine kocasının durumunun beyindeki şişlik nedeniyle kötüleştiği ve bunun 'nörolojik ölüme' yol açtığı söylendiğini söyledi. Marlow kayıtlı bir organ bağışçısı olduğundan, sağlık görevlileri eşine, organları için alıcılar ayarlanırken vücudunu yaşam destek ünitesinde tutacaklarını söyledi.

AYAĞI SEĞİRDİ

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Aile veda etmek için 30 Ağustos'ta hastanede buluşma ayarladı, ancak Megan geldiğinde Megan'ın yeğeni, üç çocuğunun bir videosunu oynattığında Marlow'un ayaklarının seğirdiğini söyledi. İnsanların beyin ölümü gerçekleşse bile bu tür seğirmelerin olabileceğini bilen Megan, boş yere umutlanmak istemedi.

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞMEMİŞTİ

Yine de yeğeniyle konuştuktan sonra , tıbbi ekibe kocasının beyin fonksiyonunun test edilmesini istediğini söyledi. Yapılan tetkikler, beynine hala kan akışı olduğunu gösterdi ve bu da onun derin bir komada olduğu anlamına geliyordu. Yani beyin ölümü gerçekleşmemişti.

DURUMU BELİRSİZ

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Hikayesini Facebook'ta paylaştığından beri Megan, kocası için sayısız destek ve iyi dilek mesajı aldığını açıkladı. Tetkiklerin ardından Marlow, kalp atışının yükseldiğinin belirtilerini gösterdi ve seğirmeye devam etti. Ancak yine de yanıt vermiyor ve karısına göre durumu hala belirsiz.

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Anahtar Kelimeler:
organ bağışı
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