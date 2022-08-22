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Can Bonomo'dan yeni albüm müjdesi

22.08.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Can Bonomo, önceki gün gazetecilerin objektiflerine yansıdı. Yeni albüm müjdesini veren ünlü şarkıcı, "Hazırlıklara başladık. Bir aksilik olmaması durumunda yeni yılda güzel bir albüm çıkartmış olacağız" dedi.

Can Bonomo'dan yeni albüm müjdesi

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Can Bonomo, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Tek başına alışveriş turuna çıkan ünlü şarkıcı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Şu sıralar yaz konserleriyle yoğun bir tempoda çalıştığını söyleyen Bonomo, arta kalan zamanını ailesiyle tatil yaparak değerlendirdiğini ifade etti.

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Ayrıca yeni albüm müjdesini de veren 35 yaşındaki şarkıcı, "Hazırlıklara başladık. Bir aksilik olmaması durumunda yeni yılda güzel bir albüm çıkartmış olacağız." şeklinde konuştu.


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Can Bonomo
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