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Can Bonomo kimdir? Can Bonomo nereli ve kaç yaşında? Eşi Öykü Karayel ile aynı klipte oynayan Can Bonomo’nun hayatı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2020 13:24 | Son Güncelleme

Sanat dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Can Bonomo eşi Öykü Karayel ile birlikte kamera karşısına geçti. Can Bonomo’nun annesinin adını taşıyan “Güneş” şarkısında birlikte boy gösteren Can Bonomo ve Öykü Karayel ikilisine yakın arkadaşları eşlik etti. Klipten ilk karelerinin yayınlanmasından sonra Can Bonomo hayatı, evliliği ve müziği ile merak edilmeye başlandı.

Can Bonomo kimdir? Can Bonomo nereli ve kaç yaşında? Eşi Öykü Karayel ile aynı klipte oynayan Can Bonomo’nun hayatı!

2012 yılında Eurovision’a katılarak Türkiye’yi temsil eden Can Bonomo, sanat dünyasının yaramaz çocuğu. Kendine has giyim tarzı, dövmeleri ve tavrıyla dikkatleri üzerine çeken Can Bonomo oyuncu Öykü Karayel ile evlendikten sonra magazin dünyasından adeta elini eteğini çekti. Hayranları tarafından “ideal çift” olarak tanımlanan ve büyük alkış toplayan Can Bonomo eşi Öykü Karayel ile manevi değeri yüksek bir projeye imza attı. 2011 yılında meme kanserinden vefat eden annesi Güneş Bonomo için sanatçı bir şarkı yaptı ve ünlü çift bu şarkı için beraber kameralara merhaba dedi.
Can Bonomo’nun yeni şarkısının magazin gündemine düşmesinden sonra sanatçı hakkında;Can Bonomo kimdir? Can Bonomo annesi babası nereli? Can Bonomo ne tür müzik yapıyor? Can Bonomo kaç yaşındasoruları cevaplarını bekliyor. Sanatçıya dair yanıtları bulabilmek adına Can Bonomo biyografisi hazırladık. İşte şahsına münhasır kişiliğiyle Can Bonomo!

Çocuk Can Bonomo: Can Bonomo doğum günü ne zaman? Can Bonomo nerede ve ne zaman doğdu?

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Can Bonomo doğum tarihi olarak 16 Mayıs 1987 olarak bilinir. Can Bonomo yaş olarak 33 yaşındadır. Can Bonomo boyu 178 cm, Can Bonomo kilosu ise 70’tir. Can Bonomo burcu ise ikizlerdir. İzmir’de doğan Can Bonomo aslen Sefarad Yahudisi’dir.
Can Bonomo’nun annesi Güneş Bonomo İspanya’dan İzmir ve Selanik’e yerleşen Yahudilerin kökenine sahiptir. Ressam olan Güneş Bonomo, küçüklüğünden itibaren Can Bonomo’nun sanat aşkını desteklemiş ve onu sanatın göbeğinde büyütmeyi seçmiştir. 8 yaşındayken gitar çalarak müzik yapmaya başlayan Can Bonomo lise yıllarında bu tutkusunu devam ettirdi. Can Bonomo’nun babası Yaşar Bonomo ise iş adamdır. 2018 yılında Can Bonomo’nun babası Yaşar Bonomo mimar Seçil Ömeroğlu ile Alaçatı’da evlendi.
İzmir’de doğan Can Bonomo ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini burada tamamladı. Ardından üniversite eğitimi almak için Can Bonomo İstanbul’a taşındı. Bilgi Üniversitesi’nde Sinema-TV bölümünden mezun olan Can Bonomo kariyeri için ilk adımı İstanbul’da attı.

Televizyon Sunuculuğu Yaptı: Can Bonomo’nun radyo programları nelerdir? Can Bonomo hangi kanallarda sunuculuk yaptı?

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Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra staj yapmak için Radyo Klas ve Number 1 FM başvuruda bulundu. Can Bonomo’nun yeteneğini keşfeden kanal yöneticileri Radyo Klas ve Number 1 FM’de “Can Bonomo Show” programına başladı. Can Bonomo daha sonraki dönemde Radio N101 kanalına geçerek programlarına burada devam etti. MTV Türkiye’den kendisine gelen sunuculuk teklifini kabul eden Can Bonomo “Rock’n Dark Express” programını yapmaya başladı. Televizyon programlarıyla adından söz ettirmeye başlayan Can Bonomo bu dönemde çeşitli reklam filmlerinde oynadı. Can Bonomo Vodafone, Lifecell, Dimes, Axe ve Okey markaları için kamera karşısına geçti.

Oyunculuk Serüveni Başladı: Can Bonomo Seray Sever tarafından mı keşfedildi? Can Bonomo’nun filmin adı nedir? Can Bonomo hangi filmlerde oynadı?

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Televizyon sunuculuğunun ardından adından söz ettiren Can Bonomo üniversitede bitirme projesi olan “Hoppala” filmini Facebook hesabından yayınladı. Can Bonomo’nun filmi Hoppala’nın yayınlanmasından sonra büyük ilgi gördü. Yapımcılık yapan Seray Sever filmin getirdiği ünden sonra Can Bonomo ile görüşme teklif etti. Seray Sever’in teklifinden sonra Can Bonomo “Artı 18” filmindeki Can karakteriyle ilk başrolünü oynadı.
Yalan Dünya, Güldür Güldür, Aile İşi ve Jet Sosyete programlarına konuk oyuncu olarak katılan Can Bonomo 2017 yılında “Housewife” filminde rol aldı.

Can Bonomo Albümleri: Can Bonomo şarkıları nelerdir? Can Bonomo albümleri nelerdir?

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Oyunculuk performansıyla göz dolduran Can Bonomo çocukluk hayali olan müzik için kolları sıvadı. Can Bonomo’nun müzik tarzı için alternatif rock ya da pop rock mümkündür. Can Saban’ın yapımcılığında Can Bonomo ilk albümü “Meczup”u piyasaya çıkarttı. Meczup şarkısı olmak üzere albümde yer alan bütün şarkılar Can Bonomo imza taşıyor. Aynı zamanda Can Bonomo ilk albümündeki görseller için de bizzat çalıştı.
Can Bonomo albümleri arasında; Meczup, Aşktan ve Gariplikten, Bulunmam Gerek, Kainat Sustu, Ruhum Bela, Love Me Back, Ali Baba, Kara, Bardak Taşıyor, Sen Bunları Duyma ve Güneş yerini aldı.

  • Mezcup albümünde yer alan Can Bonomo şarkıları; Bana Bir Saz Verin, Balon, Opium, Hep Bi Derdi Olur, Ayıl, Sebebi Var, Şaşkın, Ben Yağmurum, Süper, Meczup, Daha Sıcak Daha Dumanlı
  • Aşktan ve Gariplikten albümünde yer alan Can Bonomo şarkıları; Başkan, Maşrapa, Basması Pembe, İyi Ki Doğdun, Abla, Derda, Min El-Aşk ve Min El Garaib, Olmaz Sensiz, Ali Baba, Son, Haberler İyi Paşam, Veysel
  • Bulmam Gerek albümünde yer alan Can Bonomo şarkıları; Dem, Tastamam, Hikayem Bitmedi, Her Kız Başka, Senin Olmadan Ölemem, Bir Çocuk Yaralı, Kaçak, Resmini Görünce, Bulmam Gerek, Bahr-i Hazer
  • Kainat Sustu albümünde yer alan Can Bonomo şarkıları; Yan, Kal Bugün, Tutmayın Beni, Esmer, Keyfim Kaçık Acık, Yaz Gelsin, Sakla, Vurulmuşum, Terslik Var, Bravo
  • Ruhum Bela albümünde yer alan Can Bonomo şarkıları; Umman Dondu, Eğlen, Çal, Pes, Ruhum Bela, Kapkara, Ölesim Var, Bu Benim, Bardak Taşıyor, Gel Beni Kurtar

    Sanat Adamı Can Bonomo: Can Bonomo şiir kitaplarının adı nedir?

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Mezcup albümündeki aynı isimli şarkının dışında Can Bonomo bütün eserlerinin söz yazarı ve bestecisidir. Edebiyata olan tutkusunu annesinden aldığını söyleyen Can Bonomo şiir kitaplarıyla da bilinir. Can Bonomo “Delirmek Belirtmektir, Şu Sevdalar Tevatürü, Parya Koma” isimli 3 şiir kitabına sahiptir.

Can Bonomo Aşk Hayatı: Can Bonomo Didem Soydan neden ayrıldı? Can Bonomo’nun eşi kimdir? Can Bonomo ne zaman evlendi?

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Şarkıcı Can Bonomo Didem Soydan ile 2015’te herkesi kıskandıran bir ilişkiye başladı. Evlilik için gün sayan ve birbirlerine oldukça yakıştırılan manken Didem Soydan ve Can Bonomo iki yılın sonunda ayrılma kararı aldı. Didem Soydan ve Can Bonomo'nun ayrılık nedeni olarak; yoğun iş temposu gösterildi.
Şarkıcı Can Bonomo Kuzey Güney dizisinin yıldızı Öykü Karayel ile 11 Temmuz 2018 tarihinde nikah masasına oturdu. Çiftten henüz bebek müjdesi gelmezken; mutlu evlilikleriyle kocaman bir nazar boncuğunu hak ediyorlar.

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