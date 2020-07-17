Can Bonomo kimdir? Can Bonomo nereli ve kaç yaşında? Eşi Öykü Karayel ile aynı klipte oynayan Can Bonomo’nun hayatı!

2012 yılında Eurovision’a katılarak Türkiye’yi temsil eden Can Bonomo, sanat dünyasının yaramaz çocuğu. Kendine has giyim tarzı, dövmeleri ve tavrıyla dikkatleri üzerine çeken Can Bonomo oyuncu Öykü Karayel ile evlendikten sonra magazin dünyasından adeta elini eteğini çekti. Hayranları tarafından “ideal çift” olarak tanımlanan ve büyük alkış toplayan Can Bonomo eşi Öykü Karayel ile manevi değeri yüksek bir projeye imza attı. 2011 yılında meme kanserinden vefat eden annesi Güneş Bonomo için sanatçı bir şarkı yaptı ve ünlü çift bu şarkı için beraber kameralara merhaba dedi.

Can Bonomo’nun yeni şarkısının magazin gündemine düşmesinden sonra sanatçı hakkında; “Can Bonomo kimdir? Can Bonomo annesi babası nereli? Can Bonomo ne tür müzik yapıyor? Can Bonomo kaç yaşında” soruları cevaplarını bekliyor. Sanatçıya dair yanıtları bulabilmek adına Can Bonomo biyografisi hazırladık. İşte şahsına münhasır kişiliğiyle Can Bonomo! Çocuk Can Bonomo: Can Bonomo doğum günü ne zaman? Can Bonomo nerede ve ne zaman doğdu? Can Bonomo doğum tarihi olarak 16 Mayıs 1987 olarak bilinir. Can Bonomo yaş olarak 33 yaşındadır. Can Bonomo boyu 178 cm, Can Bonomo kilosu ise 70’tir. Can Bonomo burcu ise ikizlerdir. İzmir’de doğan Can Bonomo aslen Sefarad Yahudisi’dir.

Can Bonomo’nun annesi Güneş Bonomo İspanya’dan İzmir ve Selanik’e yerleşen Yahudilerin kökenine sahiptir. Ressam olan Güneş Bonomo, küçüklüğünden itibaren Can Bonomo’nun sanat aşkını desteklemiş ve onu sanatın göbeğinde büyütmeyi seçmiştir. 8 yaşındayken gitar çalarak müzik yapmaya başlayan Can Bonomo lise yıllarında bu tutkusunu devam ettirdi. Can Bonomo’nun babası Yaşar Bonomo ise iş adamdır. 2018 yılında Can Bonomo’nun babası Yaşar Bonomo mimar Seçil Ömeroğlu ile Alaçatı’da evlendi.

İzmir’de doğan Can Bonomo ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini burada tamamladı. Ardından üniversite eğitimi almak için Can Bonomo İstanbul’a taşındı. Bilgi Üniversitesi’nde Sinema-TV bölümünden mezun olan Can Bonomo kariyeri için ilk adımı İstanbul’da attı.

Televizyon Sunuculuğu Yaptı: Can Bonomo’nun radyo programları nelerdir? Can Bonomo hangi kanallarda sunuculuk yaptı?

Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra staj yapmak için Radyo Klas ve Number 1 FM başvuruda bulundu. Can Bonomo’nun yeteneğini keşfeden kanal yöneticileri Radyo Klas ve Number 1 FM’de “Can Bonomo Show” programına başladı. Can Bonomo daha sonraki dönemde Radio N101 kanalına geçerek programlarına burada devam etti. MTV Türkiye’den kendisine gelen sunuculuk teklifini kabul eden Can Bonomo “Rock’n Dark Express” programını yapmaya başladı. Televizyon programlarıyla adından söz ettirmeye başlayan Can Bonomo bu dönemde çeşitli reklam filmlerinde oynadı. Can Bonomo Vodafone, Lifecell, Dimes, Axe ve Okey markaları için kamera karşısına geçti. Oyunculuk Serüveni Başladı: Can Bonomo Seray Sever tarafından mı keşfedildi? Can Bonomo’nun filmin adı nedir? Can Bonomo hangi filmlerde oynadı?

Televizyon sunuculuğunun ardından adından söz ettiren Can Bonomo üniversitede bitirme projesi olan “Hoppala” filmini Facebook hesabından yayınladı. Can Bonomo’nun filmi Hoppala’nın yayınlanmasından sonra büyük ilgi gördü. Yapımcılık yapan Seray Sever filmin getirdiği ünden sonra Can Bonomo ile görüşme teklif etti. Seray Sever’in teklifinden sonra Can Bonomo “Artı 18” filmindeki Can karakteriyle ilk başrolünü oynadı.

Yalan Dünya, Güldür Güldür, Aile İşi ve Jet Sosyete programlarına konuk oyuncu olarak katılan Can Bonomo 2017 yılında “Housewife” filminde rol aldı.