Can Bonomo kimdir? Can Bonomo nereli ve kaç yaşında? Eşi Öykü Karayel ile aynı klipte oynayan Can Bonomo’nun hayatı!

2012 yılında Eurovision’a katılarak Türkiye’yi temsil eden Can Bonomo, sanat dünyasının yaramaz çocuğu. Kendine has giyim tarzı, dövmeleri ve tavrıyla dikkatleri üzerine çeken Can Bonomo oyuncu Öykü Karayel ile evlendikten sonra magazin dünyasından adeta elini eteğini çekti. Hayranları tarafından “ideal çift” olarak tanımlanan ve büyük alkış toplayan Can Bonomo eşi Öykü Karayel ile manevi değeri yüksek bir projeye imza attı. 2011 yılında meme kanserinden vefat eden annesi Güneş Bonomo için sanatçı bir şarkı yaptı ve ünlü çift bu şarkı için beraber kameralara merhaba dedi.

Can Bonomo’nun yeni şarkısının magazin gündemine düşmesinden sonra sanatçı hakkında; “Can Bonomo kimdir? Can Bonomo annesi babası nereli? Can Bonomo ne tür müzik yapıyor? Can Bonomo kaç yaşında” soruları cevaplarını bekliyor. Sanatçıya dair yanıtları bulabilmek adına Can Bonomo biyografisi hazırladık. İşte şahsına münhasır kişiliğiyle Can Bonomo!

Çocuk Can Bonomo: Can Bonomo doğum günü ne zaman? Can Bonomo nerede ve ne zaman doğdu?

Can Bonomo doğum tarihi olarak 16 Mayıs 1987 olarak bilinir. Can Bonomo yaş olarak 33 yaşındadır. Can Bonomo boyu 178 cm, Can Bonomo kilosu ise 70’tir. Can Bonomo burcu ise ikizlerdir. İzmir’de doğan Can Bonomo aslen Sefarad Yahudisi’dir.

Can Bonomo’nun annesi Güneş Bonomo İspanya’dan İzmir ve Selanik’e yerleşen Yahudilerin kökenine sahiptir. Ressam olan Güneş Bonomo, küçüklüğünden itibaren Can Bonomo’nun sanat aşkını desteklemiş ve onu sanatın göbeğinde büyütmeyi seçmiştir. 8 yaşındayken gitar çalarak müzik yapmaya başlayan Can Bonomo lise yıllarında bu tutkusunu devam ettirdi. Can Bonomo’nun babası Yaşar Bonomo ise iş adamdır. 2018 yılında Can Bonomo’nun babası Yaşar Bonomo mimar Seçil Ömeroğlu ile Alaçatı’da evlendi.

İzmir’de doğan Can Bonomo ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini burada tamamladı. Ardından üniversite eğitimi almak için Can Bonomo İstanbul’a taşındı. Bilgi Üniversitesi’nde Sinema-TV bölümünden mezun olan Can Bonomo kariyeri için ilk adımı İstanbul’da attı.