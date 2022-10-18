MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Can Bonomo oğlunu paylaştı! Yorum yağdı

Can Bonomo oğlunu paylaştı! Yorum yağdı

18.10.2022 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Can Bonomo, bir buçuk yaşındaki oğlu Roman ile birlikte verdiği pozu, "Ruhum" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı. Bonomo'nun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Can Bonomo oğlunu paylaştı! Yorum yağdı

2018'de nikah masasına oturan müzsiyen Can Bonomo ve oyuncu Öykü Karayel, oğulları Roman'ı geçtiğimiz nisan ayında kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı. Mutlu birliktelikleri süren çiftten Bonomo, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

311814528_1174284690140469_5158010371028216827_n

"RUHUM"

Ünlü şarkıcı, oğlu Roman ile birlikte stüdyoda çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı. Can Bonomo'nun, "Ruhum" notunu düştüğü gönderi takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

Modadan cilt bakıma, stilinize hava katacak en indirimli ürünleri keşfetmeye ne dersiniz? (18.10.2022)

Trendyol Collection Garage Sale: Elbiseden sweatshirte, pantolondan tayta her şey indirimde!

Çok sevilen Kore güzellik ürünleriyle cildinizi yenileyin

Saat, gözlük ve çantada 2. Ürün 1 TL fırsatını kaçırmayın

Yüksek kaliteli spor giyim markası Puma'daki fırsatları keşfedin

En uyguna almanın keyfini çıkarın! Stok fazlası ürünlerde %15 ve üzeri indirim

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dizideki sevişme sahnesini unutamıyor! "Dudağımda uçuk çıktı"Dizideki sevişme sahnesini unutamıyor! "Dudağımda uçuk çıktı"
Cinsel ilişki iddiası vardı! Türk Oyuncu Ekin-Su'dan 'adada seks' açıklamasıCinsel ilişki iddiası vardı! Türk Oyuncu Ekin-Su'dan 'adada seks' açıklaması
Sevgilisinden vasiyet açıklaması! Yürek yaktıSevgilisinden vasiyet açıklaması! Yürek yaktı
Anahtar Kelimeler:
Can Bonomo sosyal medya Oyuncu yaşında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Flaş sözler! "Yeniden Erdoğan'a oy verebilirim"

Flaş sözler! "Yeniden Erdoğan'a oy verebilirim"

Sıfır ve ikinci el arabada yeni adres Ticaret Bakanlığı oldu

Sıfır ve ikinci el arabada yeni adres Ticaret Bakanlığı oldu

Maden işçileri için yeni yasa ve maddi destek hazırlığı

Maden işçileri için yeni yasa ve maddi destek hazırlığı

Michy Batshuayi, Jorge Jesus'u çıldırttı!

Michy Batshuayi, Jorge Jesus'u çıldırttı!

Arda Güler'den izleyenleri duygulandıran hareket! Maç öncesi polis memuruna sıkı sıkıya sarıldı

Arda Güler'den izleyenleri duygulandıran hareket! Maç öncesi polis memuruna sıkı sıkıya sarıldı

Yaptığı masraf tepki çekince... Kocasının bile bilmediği olayı itiraf etti

Yaptığı masraf tepki çekince... Kocasının bile bilmediği olayı itiraf etti

İlginizi Çekebilir

Hayatınız tehlikede olabilir! Belirtilere dikkat edin

Hayatınız tehlikede olabilir! Belirtilere dikkat edin

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Yeni trend: 'Bal tuzağı'! ''Erkek arkadaşlarını test ediyorum''

Yeni trend: 'Bal tuzağı'! ''Erkek arkadaşlarını test ediyorum''

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.