Can Bonomo oğlunu paylaştı! Yorum yağdı

2018'de nikah masasına oturan müzsiyen Can Bonomo ve oyuncu Öykü Karayel, oğulları Roman'ı geçtiğimiz nisan ayında kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı. Mutlu birliktelikleri süren çiftten Bonomo, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

"RUHUM"

Ünlü şarkıcı, oğlu Roman ile birlikte stüdyoda çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı. Can Bonomo'nun, "Ruhum" notunu düştüğü gönderi takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.