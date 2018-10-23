Can Kırıkları dizisi bitiyor mu? Can Kırıkları final bölümü ne zaman?

CAN KIRIKLARI SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Leyla'nın namlusunun ucundaki Cihan, ölümle karşı karşıyadır. Kendi canını kurtarmak için Leyla'yı Zeynep'in hayatıyla tehdit eder. Leyla ise Ercüment'in telefonunu kullanarak Cihan'ı köşeye sıkıştıran bir plan yapar. Bu plan tüm dengeleri değiştirir. Cihan ve Haşmet arasında büyük bir savaş başlarken Aslan adım adım Pınar'ın katiline yaklaşır. Kerem ise Zeynep'in Ercüment'le geçmişine dair çok önemli bir ipucu elde etmiştir. Leyla ve Zeynep'in geçmişlerinin ortaya saçılması an meselesidir.

CAN KIRIKLARI NEDEN BİTTİ? Çarpıcı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri çeken Can Kırıkları, reytinglerde ise başarılı olamadı. Dizinin 22 Ekim Pazartesi yayınlanan 3. bölümü reytinglerde Total grubunda 18. sırada, AB'de ise 16. sırada yer alabilmişti. Reytinglerde ilk 10 program arasına bile giremeyen dizi için erken final kararı alındı.

ATV'nin Pazartesi günleri Yasak Elma, Söz ve Çukur gibi reytingi yüksek dizilerle yarışa soktuğu yeni dizisi Can Kırıkları reytinglerde umduğunu bulamayınca final yapma kararı aldı. Dizi 29 Ekim Pazartesi ekrana gelecek olan 4. bölümüyle ekrana veda edecek.

CAN KIRIKLARI DİZİSİ GENEL KONUSU

Leyla ve Zeynep… Gençlik yıllarında yakın arkadaş olan iki genç kızın hayatları travmatik bir olay sonrası ayrılır. İkisi de kendi yoluna gider ve farklı şehirlerde polis olurlar. Yıllar sonra geçmişin yaralarının tekrar deşilmesine neden olan bir cinayet davasında yeniden bir araya gelirler.

Artık bir komiser olan Leyla, kendisini ölüme terk eden Cihan’ı cezalandırmak için peşine düşer. Leyla’nın açtığı kutudan, artık mutlu bir ailesi olan Zeynep’in tecavüzcüsü de çıkmıştır! Üstelik yıllar sonra girdikleri yolda, geçmişlerinden haberi olmayan amirleri Aslan’ın gözleri hep Leyla ve Zeynep’in üzerinde olacaktır. Eski aşklar depreşir, eski defterler açılır, düşmanlıklar alevlenir. Sırlar ortaya saçılır.

