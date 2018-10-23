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Can Kırıkları dizisi bitiyor mu? Can Kırıkları final bölümü ne zaman?

DİZİ HABERLERİ  | 23.10.2018 21:42 | Son Güncelleme

ATV'nin yeni dizisi Can Kırıkları erken final yaparak ekrana veda ediyor. Başrollerini Hande Doğandemir, Seçkin Özdemir, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Özgür Çevik'in paylaştığı Can Kırıkları aldığı düşük reytingler nedeniyle yayından kalkıyor. Peki Can Kırıkları final bölümü ne zaman yayınlanacak?

Can Kırıkları dizisi bitiyor mu? Can Kırıkları final bölümü ne zaman?

ATV'nin Pazartesi günleri Yasak Elma, Söz ve Çukur gibi reytingi yüksek dizilerle yarışa soktuğu yeni dizisi Can Kırıkları reytinglerde umduğunu bulamayınca final yapma kararı aldı. Dizi 29 Ekim Pazartesi ekrana gelecek olan 4. bölümüyle ekrana veda edecek.

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CAN KIRIKLARI NEDEN BİTTİ?
Çarpıcı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri çeken Can Kırıkları, reytinglerde ise başarılı olamadı. Dizinin 22 Ekim Pazartesi yayınlanan 3. bölümü reytinglerde Total grubunda 18. sırada, AB'de ise 16. sırada yer alabilmişti. Reytinglerde ilk 10 program arasına bile giremeyen dizi için erken final kararı alındı.

Dizinin başrollerinde Hande Doğandemir, Seçkin Özdemir, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Özgür Çevik, Ecem Özkaya, Hazar Motan, Kemal Uçar, Ali İpin ve Demir Karahan rol alıyor.

CAN KIRIKLARI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

CAN KIRIKLARI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Leyla'nın namlusunun ucundaki Cihan, ölümle karşı karşıyadır. Kendi canını kurtarmak için Leyla'yı Zeynep'in hayatıyla tehdit eder. Leyla ise Ercüment'in telefonunu kullanarak Cihan'ı köşeye sıkıştıran bir plan yapar. Bu plan tüm dengeleri değiştirir. Cihan ve Haşmet arasında büyük bir savaş başlarken Aslan adım adım Pınar'ın katiline yaklaşır. Kerem ise Zeynep'in Ercüment'le geçmişine dair çok önemli bir ipucu elde etmiştir. Leyla ve Zeynep'in geçmişlerinin ortaya saçılması an meselesidir.

CAN KIRIKLARI DİZİSİ GENEL KONUSU

Leyla ve Zeynep… Gençlik yıllarında yakın arkadaş olan iki genç kızın hayatları travmatik bir olay sonrası ayrılır. İkisi de kendi yoluna gider ve farklı şehirlerde polis olurlar. Yıllar sonra geçmişin yaralarının tekrar deşilmesine neden olan bir cinayet davasında yeniden bir araya gelirler.

Artık bir komiser olan Leyla, kendisini ölüme terk eden Cihan’ı cezalandırmak için peşine düşer. Leyla’nın açtığı kutudan, artık mutlu bir ailesi olan Zeynep’in tecavüzcüsü de çıkmıştır! Üstelik yıllar sonra girdikleri yolda, geçmişlerinden haberi olmayan amirleri Aslan’ın gözleri hep Leyla ve Zeynep’in üzerinde olacaktır. Eski aşklar depreşir, eski defterler açılır, düşmanlıklar alevlenir. Sırlar ortaya saçılır.

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