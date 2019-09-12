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Can Yaman Diriliş Osman'a mı katılıyor?

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 12.09.2019 11:02 | Son Güncelleme

Can Yaman’ın Burak Özçivit’in başrolünde yer aldığı Diriliş Osman’a katılacağı iddiası ortaya atıldı. Ne yapımcı tarafından ne de Can Yaman cephesinden böyle bir açıklama yapılmazken, iddiası bile sosyal medyayı sallamaya yetti.

Can Yaman Diriliş Osman'a mı katılıyor?

Can Yaman, Demet Özdemir’le kamera karşısına geçtiği ‘Erkenci Kuş’ dizisiyle büyük bir çıkış yakaladı.

Erkenci Kuş’un finalinden sonra kısa bir tatil yapan oyuncu ardından da İtalya’ya gitti. Burada da sevgi seliyle karşılaşan Can Yaman’ın kaldığı otelin önünü hayranları sardı. Kaslı vücuduyla dikkat çeken oyuncuyla ilgili ise dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

DİRİLİŞ OSMAN'A MI KATILDI?

Can Yaman’ın yeni sezonda atv’de başlayacak olan ‘Diriliş Osman’da rol alacağı konuşuluyor.Diriliş Ertuğrul’un devamı niteliğinde olacak olan dizinin başrolünde Burak Özçivit yer alıyor. Henüz ne yapımcı tarafından ne de oyuncudan böyle bir açıklama gelmedi ama bu iddia sosyal medyada oldukça dillendi. (ayaklıgazete)

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Anahtar Kelimeler:
diriliş osman Can Yaman

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