Can Yaman Diriliş Osman'a mı katılıyor?

Can Yaman, Demet Özdemir’le kamera karşısına geçtiği ‘Erkenci Kuş’ dizisiyle büyük bir çıkış yakaladı.

Erkenci Kuş’un finalinden sonra kısa bir tatil yapan oyuncu ardından da İtalya’ya gitti. Burada da sevgi seliyle karşılaşan Can Yaman’ın kaldığı otelin önünü hayranları sardı. Kaslı vücuduyla dikkat çeken oyuncuyla ilgili ise dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

DİRİLİŞ OSMAN'A MI KATILDI?

Can Yaman’ın yeni sezonda atv’de başlayacak olan ‘Diriliş Osman’da rol alacağı konuşuluyor.Diriliş Ertuğrul’un devamı niteliğinde olacak olan dizinin başrolünde Burak Özçivit yer alıyor. Henüz ne yapımcı tarafından ne de oyuncudan böyle bir açıklama gelmedi ama bu iddia sosyal medyada oldukça dillendi. (ayaklıgazete)

