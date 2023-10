Can Yaman fotoğrafını çekmek isteyen hayranının telefonunu elinden alıp fırlattı! O anlar gündem oldu

Erkenci Kuş, İnadına Aşk gibi yapımlarla adını duyuran Can Yaman, her açıklaması ve her paylaşımıyla gündem oluyor. Özellikle kadınlar tarafından çok beğenilen ünlü oyuncu kariyerine yurt dışında devam ediyor.

Şimdilerde Villa Comell Mare adlı bir dizide rol alan Can Yaman dizinin ikinci sezonu için Sicilya'da.

Ünlü oyuncu İtalya'da kendisini çekmek isteyen bir hayranınn telefonunu elinden alıp fırlattı.

Sosyal medyaya düşen bu görüntüler herkesi şoke etti. Can Yaman'ın yaptığı bu hareket saygısızca bulundu.

Ünlü isme; 'Gram yeteneği yokken baş tacı olursa sonuç bu', 'Fazlca şov', 'Yaptığı büyük ayıp' gibi yorumlar yapıldı.