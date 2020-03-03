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Can Yaman hayranına şiddet mi uyguladı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2020 11:42 | Son Güncelleme

Can Yaman'ın geçtiğimiz yıl bir mekanda tartıştığı hayranının elini tutup kıvırdığı ve genç kadını mekandan attırdığı iddia edildi...

Can Yaman hayranına şiddet mi uyguladı?

Evinin bulunduğu Bebek ve Ortaköy‘deki mekanların müdavimi olan Can Yaman, 22 Kasım 2019 günü Ortaköy‘de bulunan lüks bir mekana gitti.

ELİNİ ATARAK UZAKLAŞTIRDI

İddiaya göre; aynı yerde bulunan Çiğdem Gökaşan isimli genç kadın, Yaman'ı görünce onunla fotoğraf çektirmek istedi. Genç kadının teklifini kabul eden oyuncu, fotoğraf çektirirken kendisine fazla sarılan hayranından rahatsız oldu ve genç kadının elini ensesinden atarak onu kendisinden uzaklaştırdı.

MEKANDAN ATTIRDI

Magazinn.com'un haberine göre, kendi masasına dönen genç kadın, bu kez eğlenirken video çekmeye başladı. İddiaya göre kendisini görüntülediğini sanan Yaman, bu durumdan da rahatsız oldu. Bir süre sonra Gökaşan‘ın masasına gelen iki görevli, genç kadını ve arkadaşlarını mekandan çıkmaları için uyardı.

ELİNİ TUTUP...

Genç kadın, Yaman‘ın yanına giderek “Sizi biz ünlü ettik. Şimdi mekandan mı attırıyorsun?” diyerek sitem ederken ünlü oyuncu, genç kadının elini tutup kıvırdı. Olay sonrası karakola giderek şikayetçi olan Gökaşan‘ın ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Can Yaman, şiddet,

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