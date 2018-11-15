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Can Yaman ile Demet Özdemir'in aşkı belgelendi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.11.2018 10:26 | Son Güncelleme

Aşk yaşadıkları konuşulan ‘Erkenci Kuş’ dizisinin başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Can Yaman, önceki gece birlikte görüntülendi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, dizinin senaristi Aslı Zengin’in 'Maslak Esnaf’ta düzenlenen doğum günü kutlamasına katılan Demet Özdemir ve Can Yaman, gecenin ilerleyen saatlerinde oyuncu Cihan Ercan ve bir kız arkadaşlarıyla 'Çukur' isimli mekana geçti.

Can Yaman ile Demet Özdemir'in aşkı belgelendi!

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Demet Özdemir ve Can Yaman, burada samimi halleriyle dikkat çekerken Yaman’ın bir ara Özdemir’in yanağından makas aldığı görüldü.
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İkili, Yıldız Tilbe’nin ‘El Adamı’ şarkısı eşliğinde romantik anlar yaşadı.
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Müziğin ritmine kendini kaptıran Can Yaman sahneye çıkarak Mert Davran ile birlikte ‘Ele Güne Karşı’ şarkısını seslendirdi.
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Panik oldular

Panik oldular
Eğlence sonrası Demet Özdemir ve Can Yaman, önden arkadaşlarını göndererek kapıda gazetecilerin olup olmadığı kontrol ettirdi.
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Biraz bekledikten sonra mekandan birlikte çıkan Yaman ve Özdemir flaşlar patlayınca kısa süreli panik yaşadı.İkili ‘doğum günü vardı, ona geldik” açıklamasını yaptı.
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Aynı takside buluştular

Aynı takside buluştular
Yaşadıkları paniği üzerlerinden atamayan Demet Özdemir ve Can Yaman, bir süre taksinin gelmesini bekledi. Demet Özdemir gelen ilk taksiye binerken Yaman onu izledi.
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Mekan önünden farklı taksilerle ayrılan Özdemir ve Yaman, bir süre sonra buluşup aynı taksiyle yollarına devam etti.
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Ayrılık sebebi Can mı?

Ayrılık sebebi Can mı?
Daha önce Seçkin Özdemir’le aşk yaşayan Demet Özdemir’in ayrılık nedeni olarak partneri Can Yaman'la olan yakınlaşması olduğu iddia edilmişti.
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Demet Özdemir, “Seçkin Bey’le ayrılık nedeniniz Can Bey mi?” sorusu üzerine “Ne alaka… Olur, mu öyle şey?” yanıtını vermişti.
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Can Yaman erkenci kuş demet özdemir

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
ne yapacaklardı manastıra mı kapancaklar.gencler, zenginler gitmisler stres atiyorlar. eroinmi kullanmislar taciz mi etmisler ne nayapmişlar... biyere gidip dans etmisler
GENÇLERİN YENİ GÖZDELERİ İŞTE BOY BOY EN GÜZEL ÖRNEKLER
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