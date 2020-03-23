Can Yaman'ın Demet Özdemir'e yaptığı yoruma beğeni yağdı

Yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde günlerce konuşulan Can Yaman, eski sevgilisi ve rol arkadaşı Demet Özdemir'in son paylaşımına kayıtsız kalmadı. Verdiği bir röportajda 'Demet'in libidosu yüksekti, snop bir kız olsa bu uyumu yakalayamazdık' sözlerinden sonra Can Yaman'dan, Özdemir'e sürpriz yorum geldi.

Demet Özdemir, dün turuncu gömleği ile havuz başında çektirdiği fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Can Yaman, eski sevgilisinin fotoğrafına "C vitaminini giymişsin" yorumunu yaptı.

Yaman'ın mesajı yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

