Can Yaman'ın panik anları! Kız arkadaşı...

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Can Yaman, önceki gece Ortaköy'deki bir mekanda esmer bir güzelle sabaha kadar eğlendi.

Yaman, mekanda müzik bitmesine rağmen görüntü vermemek için uzun saatler takıldı.

Can Yaman, kapıda gazetecilerin olduğunu öğrenince, mekanı deniz taksiyle terk etti.

Sabah 05:00'da Bebek'teki ofisine VIP araçla yanaşan oyuncu, karşılarında gazetecileri görünce panik yaptı.

"Gaza bas" talimatı veren Yaman'ın şoförü neredeyse gazetecileri ezerek, olası bir kazaya sebebiyet veriyordu.

30 yaşındaki Can Yaman, arkadaşlarını bırakarak, hızlıca oradan uzaklaştı.

Oyuncunun arkadaşları gazetecilere, "Neden çekiyorsunuz? Çekmeyin" diyerek, müdahale etti.

