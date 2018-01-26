Can Yaman karakolluk oldu!

Uçankuş’un haberine göre; geçtiğimiz günlerde Bestemsu Özdemir’le ilişkisini sonlandıran Can Yaman'ın, eğlenmek için gittiği mekanda kavgaya karıştığı iddia edildi. 28 yaşındaki oyuncunun, 8 kadınla birden kavga ettiği öne sürüldü.

Mekanda bardaklar havada uçuşurken, Can Yaman’ın kavga ettiği kadınlardan birinin eli kanlar içinde kalınca kavga karakola taşındı.

Yakışıklı oyuncu, karakolda ifade verdikten sonra çıkışta kendisini bekleyen muhabirlere kavganın ve yaralanmanın olmadığını söyleyerek iddiaları yalanladı.

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