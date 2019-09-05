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Can Yaman o diziye mi transfer oluyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 11:41 | Son Güncelleme

Birol Güven'in Can Yaman'la paylaştığı kare olay oldu. Yakışıklı oyuncunun 2 yıl aranın ardından ekranlara yeniden döneceği açıklanan Seksenler'e dahil olacağı öne sürüldü. Bir diğer iddia ise Birol Güven ile Can Yaman'ın bir sinema filmi için anlaşmaya vardıkları yönünde.

Can Yaman o diziye mi transfer oluyor?

'Erkenci Kuş' dizisiyle adından söz ettiren ve dünya çapında bir üne kavuşan Can Yaman, gittiği İtalya'da da sevgi seliyle karşılaşmıştı. Oyuncunun kaldığı otelin önünde toplanan sevenleriyle Can Yaman, tek tek fotoğraf çektirmişti.

NELER OLACAK NELER!

Yakışıklı oyuncunun rol alacağı yeni projede merak konusu oldu. Can Yaman hayranları oyuncunun ekrana ne kadar ara vereceğini merak ederken bir an önce dönmesi de için de sosyal medyadan çağrılarda bulundu. Yapımcı Birol Güven bugün Can Yaman'la bir araya geldi ve Instagram sayfasına birlikte çekilmiş fotoğraflarını yükleyerek altına "Neler olacak neler!!!" notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Can Yaman Birol Güven

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