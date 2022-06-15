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Can Yaman olayı ne? Can Yaman ve gazeteciler arasında ne yaşandı?

15.06.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Can Yaman'ın Disney Plus etkinliğine katılmasının ardından sosyal medyada gazetecilerle yaşadığı olay gündem oldu. Konuyla alakalı bilgi almaya çalışan birçok kişi Can Yaman ve gazeteciler arasında ne yaşandığıyla ilgili internet üzerinden araştırma yapmaya başladı. Peki, Can Yaman olayı ne? Can Yaman ve gazeteciler arasında ne yaşandı?

Can Yaman olayı ne? Can Yaman ve gazeteciler arasında ne yaşandı?

Geçtiğimiz akşam Disney Plus etkinliğine katılan Can Yaman ve gazeteciler arasında yaşananlar, geceye damgasını vurdu. Konunun Twitter'da gündem olmasıyla birlikte birçok kişi, 'Can Yaman olayı ne? Can Yaman ve gazeteciler arasında ne yaşandı?' sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte detaylar.

CAN YAMAN OLAYI NE?

Can Yaman, geçtiğimiz akşam Disney Plus etkinliğinin lansmanına katıldı. Gecenin ilgi çeken isimleri arasında yer alan Can Yaman'ın, ağır ve umursamaz tavırlar sergilediği iddia edildi. Gazetecilerin önünden geçtiği esnada da yüzünü kameralara çevirmeyen Can Yaman'a, basın mensupları tarafından laf atıldı.

KAMERALAR İNDİRİLDİ

Can Yaman'ın gecede ağır ve umursamaz tavırlar sergilediği iddia edilirken, Yaman'ın basın mensuplarının oraya geldiği esnada ilginç bir olay yaşandı. Basın mensupları, Can Yaman'ın kendilerini yok sayması nedeniyle, "İndirin abi, adam İtalya'nın yıldızı, Türk basınına ihtiyacı mı var?" sözleriyle arkasından bağırarak eleştirdi.

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Can Yaman
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