Geçtiğimiz akşam Disney Plus etkinliğine katılan Can Yaman ve gazeteciler arasında yaşananlar, geceye damgasını vurdu. Konunun Twitter'da gündem olmasıyla birlikte birçok kişi, 'Can Yaman olayı ne? Can Yaman ve gazeteciler arasında ne yaşandı?' sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte detaylar.

CAN YAMAN OLAYI NE?

Can Yaman, geçtiğimiz akşam Disney Plus etkinliğinin lansmanına katıldı. Gecenin ilgi çeken isimleri arasında yer alan Can Yaman'ın, ağır ve umursamaz tavırlar sergilediği iddia edildi. Gazetecilerin önünden geçtiği esnada da yüzünü kameralara çevirmeyen Can Yaman'a, basın mensupları tarafından laf atıldı.

KAMERALAR İNDİRİLDİ

Can Yaman'ın gecede ağır ve umursamaz tavırlar sergilediği iddia edilirken, Yaman'ın basın mensuplarının oraya geldiği esnada ilginç bir olay yaşandı. Basın mensupları, Can Yaman'ın kendilerini yok sayması nedeniyle, "İndirin abi, adam İtalya'nın yıldızı, Türk basınına ihtiyacı mı var?" sözleriyle arkasından bağırarak eleştirdi.