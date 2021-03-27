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Can Yaman sevgilisi Diletta Leotta’nın annesiyle tanıştı

27.03.2021 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Can Yaman ve Diletta Leotta ilişkisi dolu dizgin sürerken ilişkilerinde ilk ciddi adımı attılar. Erkenci Kuş dizisiyle yıldızı parlayan Can Yaman, İtalyan sevgilisi Diletta Leotta’nın annesiyle tanıştı.

Can Yaman sevgilisi Diletta Leotta’nın annesiyle tanıştı

Gönül İşleri dizisiyle televizyon dünyasına adım atan, Erkenci Kuş dizisiyle kariyerinde zirve yapan Can Yaman’ın ünü Türkiye’yi aşmış özellikle İtalya’da ciddi bir hayran kitlesi edindi. Sandokan adlı İtalya yapımı bir dizide başrolü üstlenecek olan Can Yaman, bu esnada gönlünü İtalyan güzel Diletta Leotta’ya kaptırmıştı. Hem ülkemizde hem de İtalya’da yakından takip edilen bu aşkta sürpriz bir gelişme yaşandı.

CAN YAMAN SEVGİLİSİNİN MEMLEKETİNE GİTTİ

Sandokan projesi için uzun bir süredir İtalya'da bulunan ünlü oyuncu Can Yaman, sevgilisiyle el ele göz göze anlarıyle gündemden düşmüyor. Dizi Doktoru’nun haberine göre; Can Yaman, Diletta'nın annesi Ofelia Castorina ile tanıştıktan sonra sevgilisinin memleketi olan Katanya'ya uçtu. İlişkilerini gözlerden uzakta yaşamak isteyen çift güneşin ve doğanın tadını çıkarıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Diletta Leotta Can Yaman
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