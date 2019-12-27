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  4. Can Yaman uzun sessizliğin ardından ortaya çıktı!

Can Yaman uzun sessizliğin ardından ortaya çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 14:39 | Son Güncelleme

Bir süredir gündemden uzak kalmaya çalışan Can Yaman, İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi.

Can Yaman uzun sessizliğin ardından ortaya çıktı!

Can Yaman, yaptığı 'libido' açıklamasının ardından eleştirilerin hedefi olmuştu. Ünlü oyuncu, yapımcısı Faruk Turgut'un istediğ ile sosyal medya paylaşımlarını bırakmış ve İstanbul'u terk edip Brezilya'ya gitmişti.

ORTAYA ÇIKTI!

Yaman, uzun süre görüntülenmemesinin ardından İstanbul Havalimanı'nda ortaya çıktı. Yeni yıl tatili için Bükreş'e giden ünlü oyuncu, basın mensuplarının sorularını "Bir şey söylemeyeceğim arkadaşlar" diyerek cevapladı. Yaman, yapımcısının sessizlik ve gözden uzak olma kararına uyuyor. Ünlü oyuncu, 6 Ocak'ta askerliğini yapmak için birliğine teslim olacak. (gecce)

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Anahtar Kelimeler:
Can Yaman libido

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