Can Yaman ve Demet Özdemir kavga mı etti?

Şu sıralar reyting rekoru kıran dizi 'Erkenci Kuş'un başrol oyuncuları Can Yaman ile Demet Özdemir, son günlerin en konuşulan isimleri arasında.
Kavga mı ettiler?
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Can Yaman ile Demet Özdemir, şu sıralar 'Erkenci Kuş' dizisiyle ekranlarda.
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Dizinin başladığı günden bu yana rol arkadaşı ile fotoğraflarını ve videolarını sosyal medya hesabında yayınlayan Demet Özdemir, paylaşımlarını bir anda sildi.
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Özdemir'in repost ettiği Can Yaman videolarını bile sayfasından kaldırması 'kavga mı ettiler' sorusunu akıllara getirdi.
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Demet Özdemir cephesinden yapılan açıklamada "Aralarında sorun yok" denildi.
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Kısa bir süre sonra Demet Özdemir, Can Yaman ile fotoğrafını paylaştı.
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Can Yaman, daha önce başrolü paylaştığı oyuncu Selen Soyder ile sorun yaşamış ve Soyder diziden ayrılmıştı.
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