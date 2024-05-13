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  4. Ankara'da kan donduran vahşet! Cinnet getiren komiser yardımcısı katliam yapıp intihar etti

Ankara'da kan donduran vahşet! Cinnet getiren komiser yardımcısı katliam yapıp intihar etti

13.05.2024 10:59
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Ankara’da kan donduran bir cinayet ver intihar haberi geldi. Evine izinli olarak gelen polis, cinnet getirince katliam yaptı. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli komiser yardımcısı Veysel Öztürk, eşi ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Ankara'da kan donduran vahşet! Cinnet getiren komiser yardımcısı katliam yapıp intihar etti

Alınan bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli komiser yardımcısı Veysel Öztürk, Keçiören ilçesi Çevik Sokak'ta yaşayan ailesini ziyarete geldi.

Veysel Öztürk, henüz bilinmeyen nedenle eşi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Veysel Ö, eşi ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

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Olayın ardından eve gelen aile yakınları sinir krizi geçirdi.

Veysel Öztürk'ün Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevliyken tayininin Hatay'a çıktığı öğrenildi.

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İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı.

AABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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cinayet İntihar Komiser yardımcısı Ankara
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